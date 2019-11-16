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ТОП-5 причин заменить обычный сахар натуральным медом

ТОП-5 причин заменить обычный сахар натуральным медом
14:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В сахаре практически нет полезных питательных веществ.

Пчелиный мед обладает антибактериальными, иммуномодулирующими, противовирусными, антиоксидантными и другими свойствами, полезными для человеческого организма. В то же время другой сладкий продукт – сахар – принято называть не иначе как "сладким ядом", так как на протяжении всей жизни человека он наносит ощутимый вред организму. Медики рассказали, почему мед намного полезней, чем сахар.

Калорийность меда. Конечно, вы можете сказать, что калорийность меда выше, чем калорийность сахара, и будете совершенно правы. Действительно, в столовой ложке натурального меда содержится примерно 64 калории, тогда как в такой же порции сахара – 46 калорий. Но фокус в том, что мед гораздо слаще, чем сахар. Таким образом, употребляя мед вместо сахара в течении дня, наш организм получает примерно в два раза меньше калорий.

Гликемический индекс меда. Этот показатель демонстрирует нам то, как пища воздействует на уровень сахара в крови. Высокий гликемический индекс продуктов, которые мы постоянно употребляем в пищу, грозит возникновением сахарного диабета, проблемами с весом и сердечно-сосудистой системой. Чем ниже этот индекс, тем медленнее организм поглощает сахар, соответственно, такая пища здоровее. Так вот: гликемический индекс сахара – 70 единиц, меда, в среднем, – 49 единиц.

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Основные составляющие меда. Основные составляющие меда – глюкоза и фруктоза (составляют 72% состава меда). Для их усвоения не требуется инсулин, поэтому отсутствует риск перегрузить поджелудочную железу. Попадая в организм человека, эти компоненты не требуют дополнительной переработки в желудочно-кишечном тракте, следовательно, экономят некоторое количество энергии. Они быстро всасываются и усваиваются почти полностью, как, впрочем, и другие компоненты меда.

Мед стимулирует обменные процессы. Поэтому диетологи рекомендуют использовать мед вместо сахара, если вы хотите похудеть. Вода с лимоном и медом с утра натощак – вот древний индийский рецепт для похудения, описанный еще в Аюрведе. Такой напиток можно принимать несколько раз в день, но не раньше, чем за 30 минут до приема пищи. Также мед прекрасно сочетается с мятным или имбирным чаем. Нарезанные ломтики имбиря можно употреблять в пищу с медом, чтобы стимулировать обменные процессы.

Мед повышает иммунитет. Мед повышает иммунитет, и не только. Мед полезен еще и как общее укрепляющее организм человека средство. Он благотворно влияет при нервном истощении, помогает при сердечных и желудочных заболеваниях, болезнях печени. Мед смягчает слизистые оболочки и поэтому рекомендуется при многих простудных заболеваниях. В то же самое время сахар снижает силу иммунной системы в 17 раз. Чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет. Почему сахарный диабет опасен именно осложнениями? При диабете нарушается процесс регуляции сахара в крови поджелудочной железой. И чем его больше становится в крови, тем хуже работает наша иммунная система.

Диетологи назвали напитки, которые снижают чувство голода

Кроме того, в сахаре практически нет полезных питательных веществ. Его называют "пустыми калориями". Мед, напротив, имеет фантастически богатый витаминно-минеральный состав. И если употреблять его правильно, то он способен предоставить организму все необходимые для жизни и здоровья вещества.

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Здоровье, Мед, Сахар.
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