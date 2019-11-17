И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"

1 Утренний ритуал Утренний ритуал для красоты - стакан воды, можно с лимонным соком и ложечка оливкового масла натощак. Вода нужна для запуска организма, а также восстановления баланса влаги в организме. Витамин C поможет организму взбодриться и обеспечит вас хорошим настроением. Оливковое масло - источник полезных жиров, средство для очистки и вывода шлаков из организма. Проводите такой ритуал ежедневно и уже через пару недель вы заметите, что самочувствие значительно улучшилось, появилось больше энергии, а кожа стала увлажненной и сияющей.

2 Осветление кожи Мало кто из женщин радуется наличию веснушек на своей коже. Также представительниц прекрасного пола огорчает появление пигментных пятен, свидетельствующих о возрастных изменениях в организме. Убрать или немного осветлить ненавистные отметины можно с помощью доступных народных средств. Эффективным средством является настой из петрушки, которым следует протирать кожу три раза в день. Хорошо справляется с отбеливанием кожи крепкий чай с лимонным соком. Оценить результат от этих простых средств можно будет уже через неделю.

3 Противовоспалительное средство Если на вашей коже то и дело появляются прыщики и покраснения, понадобится мощное противовоспалительное средство. Главным ингредиентом для приготовления такового станут листья алоэ возрастом от 3-х лет. 100 грамм мякоти алоэ нужно смешать с 30 мл спирта и 30 мл кипяченой воды комнатной температуры. Получившимся тоником протирайте лицо утром и вечером, оставляя состав на коже не менее, чем на 10 минут.

4 Компрессы для век Чтобы противные синяки под глазами не омрачали ваш внешний вид, сделайте компрессы из молока. Для этого смочите ватные диски в холодном напитке и приложите их к глазам на 15 минут. Молоко уменьшит следы темных кругов, а вместе с этим освежится и все лицо.

5 Очистка кожи Грамотная очистка кожи очень важна. Запомните, как бы вы не устали, всегда находите силы, чтобы снять остатки косметики перед сном. Кроме того, подберите специальное средство для умывания по типу кожи. Ни в коем случае не используйте мыло. Также не стоит слишком часто смачивать лицо водой, так как хлор, содержащийся в ней, разрушает защитный барьер кожи.

6 Красивые ногти Не расстраивайтесь, если вдруг решите дать ноготкам отдохнуть от лака и обнаружите, что пластины приобрели желтый оттенок. Избавиться от неприятности можно с помощью лимонного сока. Смазывайте им ногтевые пластины, оставляйте на 15 минут, а после смывайте и используйте крем. Результат будет заметен уже через неделю, ноготки будут выглядеть аккуратно, а желтизна сменится приятным натуральным оттенком.

7 Красота шевелюры Улучшить состояние волос без больших затрат помогут домашние маски. Например, из мякоти банана, ложки оливкового масла, 20 грамм меда и 10 грамм несладкого йогурта. Все ингредиенты нужно смешать в блендере, нанести на чистые волосы и подержать 30 минут.

8 Укрепление ресниц К сожалению, количество ресниц определяет генетика и повлиять на их густоту не сможет ни одно, даже самое дорогое средство. Однако, ускорить рост ресниц, укрепить их и сделать толще можно. Для этого вам понадобиться касторовое масло. Наносите его с помощью чистой щеточки перед сном. Такое средство прекрасно подходит для восстановления ослабленных, тонких ресниц после снятия наращенных.

9 Чистая кожа Травяные чаи - настоящий источник красоты, здоровья и молодости. Для того, чтобы очистить кожу, сделать ее увлажненной и сияющей, подойдет ромашковый чай. Купите в аптеке лечебную ромашку и заварите так, как указано на упаковке. Употреблять лечебный чай следует остывшим с добавлением ложечки меда.

10 Красивые руки Есть маленькая хитрость, способная значительно усилить действие крема для рук. Просто смешайте крем для рук с таким же количеством уксуса. Кожа станет намного мягче и нежнее. Кроме того, не забывайте надевать перчатки, когда работаете с любой бытовой химией.