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Самый полезный способ приготовления риса: совет диетологов

Самый полезный способ приготовления риса: совет диетологов
10:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Миллионы людей варят рис неправильно, тем самым подвергая свое здоровье существенному риску.

Для более правильной варки риса необходимо добавлять в кастрюлю больше воды, а также давать ей настояться в течение ночи. Только таким способом достигается максимальный эффект в деле удаления из риса всех следов опасного для здоровья мышьяка, как показали эксперименты.

Мышьяк попадает в рис и отравляет его вместе с промышленными токсинами и пестицидами, которые могут оставаться в почве на протяжении десятков лет. Отметим, что эксперты уже давно спорят о том, какой уровень мышьяка является безопасным для здоровья.

Хроническое воздействие на организм данного токсина связано с целым рядом серьезных проблем со здоровьем, включая нарушения развития у детей, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже злокачественные опухоли. Эксперименты показали, что способ варки риса является ключевым в деле снижения содержания этого яда. Профессор Queens University Belfast Энди Меерг вместе с коллегами проверил три способа приготовления риса специально для телепрограммы "Поверьте мне, я врач" телеканала ВВС.

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В ходе первого способа он использовал рекомендованное на многих упаковках соотношение воды и риса два к одному, при котором вода полностью выпаривается при приготовлении. Во время второго он вылил 5 порций воды на одну порцию риса, слив впоследствии лишнюю жидкость. При этом уровень мышьяка в приготовленном рисе сократился почти наполовину. И во время третьего метода ученый оставил рис отмокать в воде в течение ночи, после чего уровень опасного для здоровья токсина снизился на 80%.

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Здоровье, ВВС, Рис, Приготовление, Энди Меерг, Queens University Belfast.
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