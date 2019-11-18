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С ними бороться с лишним весом станет легче: продукты ускоряющие метаболизм

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С ними бороться с лишним весом станет легче: продукты ускоряющие метаболизм
02:14 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Продукты, которые стоит включить в свой рацион для ускорения обмена веществ.

  • 1

    Продукты, содержащие омега-3

    Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, орехах, семечках, льняном и конопляном масле. Употребление в пищу этих продуктов способствует уменьшению выработки гормона лептина, который замедляет метаболизм. Научные исследования показали, что у африканских племен, в чьем рационе преобладает рыба, уровень лептина в организме в 5 раз ниже, чем у тех, которые ее не едят.

  • 2

    Продукты, содержащие кальций

    Для быстрого обмена веществ просто необходимо употреблять в пищу продукты, богатые кальцием. Ученые из Университета Теннесси доказали, что люди, в чьем ежедневном рационе присутствует 1200-1300 мг этого микроэлемента, теряют вдвое больше веса, чем те, чья пищевая корзина обеднена кальцием.

  • 3

    Цитрусовые

    Апельсины, грейпфруты и лимоны помогают сжигать жир и поддерживать метаболизм на высоком уровне. А благодаря большому количеству витамина С в их составе, цитрусовые еще и регулируют уровень инсулина в крови.

  • 4

    Специи

    Для быстрого обмена веществ полезно употреблять в пищу черный перец, чеснок, имбирь и горчицу. Научно доказано, что люди, которые добавляют в еду специи, сжигают в день на 1000 калорий больше, чем остальные.

  • 5

     Яблоки и груши

    Эти фрукты бесценны для тех, кто находится на диете. В них не только мало калорий, они еще и ускоряют метаболизм. Исследование, проведенное учеными государственного университета в Рио-де-Жанейро, доказало, что женщины, съедавшие 3 яблока или небольших груши в день, худели активнее, чем те, кто этого не делал.

  • 6

    Красный перец

    Ученые доказали, что употребление в пищу красного перца на 25% ускоряет метаболизм. В нем содержится капсаицин, от которого вас бросает в пот. Это вещество оказывает влияние на болевые рецепторы в организме, усиливает циркуляцию крови, улучшает обмен веществ и помогает сжигать жир.

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Питание, Здоровье, Похудение, Продукты, Польза, Мктаболизм.
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