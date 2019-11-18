Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье

Новости шоу бизнеса:Зоряна Скалецкая сообщила о скором реформировании системы психиатрической помощи в Украине.

Министерство здравоохранения планирует реформировать систему психиатрической помощи в Украине.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Психическое здоровье - это уровень психологического благополучия, которое лежит в основе качества жизни каждого. Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала Скалецкая.

Глава Минздрава отметила, что поддержку в построении в Украине системы социализации лиц с психическими расстройствами окажет Литва, у которой имеются наработки в этой области.

Приоритетами реформы будет повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровнях, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы, подчеркнула Скалецкая.