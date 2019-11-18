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Влияет на мозг: кто в зоне риска медицинской марихуаны

Влияет на мозг: кто в зоне риска медицинской марихуаны
14:30 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медицинская марихуана может быть более опасной для молодых потребителей.

Сегодня в сети появилось новое исследование, посвященное рассмотрению вопроса о том, насколько в целом опасной и разносторонней для здоровья может быть медицинская марихуана – то есть такая марихуана, в которой снижено количество ТГК-компонента. В частности, исследователи из Американской Ассоциации Сердца США сегодня оповестили общественность о том, что молодые люди, систематически употребляющие такую марихуаны в медицинских и иных целях, обладают повышенным шансом столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы и даже с инсультом, в сравнении с теми, кто ее вообще не употребляет – причем новые данные так или иначе опираются на некоторые предыдущие исследования.

В частности, команда исследователей сосредоточилась на выявлении наиболее показательных и распространенных риск-факторов, связанных с употреблением медицинской марихуаны для молодых и относительно молодых людей. Помимо того, что систематическое употребление марихуаны в целом повышает вязкость крови, она также может стать причиной развития гипотонии, изменений в вазомоторных функциях и различного спектра цереброваскулярных заболеваний. Причем именно группы молодых и относительно молодых людей подвержены этому больше всего, поскольку их организм не до конца сформировывает кровеносные каналы и, как следствие, более подвержен различным изменениям на клеточном уровне.

Так что команда медицинских специалистов из Американской Ассоциации Сердца США отметила, что марихуана медицинского и обычного типа может быть действительно вредной, в особенности для тех людей, которые по умолчанию имеют предрасположенность к такому спектру заболеваний.

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Что касается сравнения с более старшими группами потребителей медицинской марихуаны, то специалисты заметили определенную корреляцию – более старшие потребители обладали почти в два раза меньшим риском быть госпитализированными в связи с проблемами работы сердца, что не может не удивлять. Таким образом, представленное исследование продолжает указывать на новые моменты.

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Мозг, Марихуана.
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