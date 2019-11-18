Диета прочь: как удержать свой вес в пределах нормы без особых усилий

1 Подсчет калорий Хотя точнее будет сказать – подсчет килокалорий (1 килокалория = 1000 калорий). Для нормального функционирования организма, нам в сутки необходимо получить определенный минимум килокалорий. Считается, что для женщин эта норма составляет 2000-2500 килокалорий, однако все индивидуально. Если вы невысокие, много сидите, мало двигаетесь, то стоит пересмотреть свою норму. Купите весы: напольные и кухонные. Взвешивайтесь натощак и записывайте свой текущий вес каждый день. Кухонными весами взвешивайте продукты и напитки, отмечая количество потребленных килокалорий. Установите оптимальное для себя количество килокалорий в сутки. Ешьте, что хочется, просто не превышайте свою норму в килокалорияx.

2 Дробное питание Как правило, у большинства из нас трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Однако многие диетологи сходятся во мнении о том, что лучше есть чаще, но маленькими порциями. Так организм будет получать необходимое ему питание, при этом не будет появляться сильное чувство голода, которое вынуждает нас переедать. Дробное питание направлено на снижение потребленного количества килокалорий. Если есть часто (но мало!), то будет легче не набивать живот. Заведите будильник и питайтесь каждые два часа, уменьшим привычные для себя порции.

3 Кофе Кофе ускоряет метаболизм. Казалось бы, многие из нас целыми днями пьют кофе, но почему же вес не падает? Дело в том, что в оптимальном варианте следует выпивать черный кофе (молотый) без сахара, сливок и молока. Никаких вкусненьких латте, моккачино и прочих изысков. При этом врачи предостерегают от частых кофе-брейков. Если вы здоровы, то можно пить не больше 3 чашечек кофе. При заболеваниях лучше проконсультироваться с врачом.

4 Питание отдельно от других Очень сложно следить за своим рационом, когда в доме целая орава родни, а в холодильнике вечно горы вкусной, но вредной еды. Если члены вашей семьи едят недиетические и высококалорийные продукты, попробуйте питаться в разное с ними время. Считается, что семейные трапезы помогают сплотиться. Но разве это так на самом деле? Дружная семья не рухнет, если ее члены едят в разное время. Вот вам действительно проверенный факт: общение за едой часто становится причиной чувства голода. Все вокруг так заразительно чавкают, пахнет у них из тарелок вкусностями… Соблазны одни. Поешьте спокойно в одиночку.

5 Зеленый чай Наверняка вы неоднократно слышали о том, что зеленый чай используют при похудении. Конечно, одним только чаем питаться нельзя, но ввести его в свое меню стоит. Он не сотворит невероятного чуда, не поможет сбросить 10 кило за сутки. Тем не менее, зеленый чай ускоряет метаболизм, а еще прекрасно тонизирует и наполняет энергией, не хуже кофе. Это отличный напиток, ведь от диет мы нередко слабеем.

6 Овощи и фрукты Помните о том, что в овощах и фруктах мало калорий, зато много клетчатки и полезных витаминов. Единственный их недостаток в том, что после них быстро возвращается чувство голода. Вспомните совет о дробном питании и ешьте овощи и фрукты раз в два часа. Следует упомянуть о том, что при некоторых болезнях запрещено употреблять в пищу сырые овощи и фрукты. Оптимальный вариант – приготовление на пару.

7 Малые запасы еды Когда в доме много продуктов, нам сложно устоять перед соблазном устроить себе праздник живота. Если у вас нет острой необходимости делать большие запасы, то лучше покупать еду небольшими порциями. Покупайте меньше хлеба, сахар берите в небольших упаковках (так он меньше расходуется). Овощи и фрукты так же не стоит покупать баулами, ведь они быстро портятся.

8 Отказ от еды перед сном Для меня это самый сложный пункт, поскольку еда для меня – лучшее снотворное. Но что ж поделать, раз это вредно? Врачи советуют ложиться спать не раньше, чем через 3-4 часа после последнего приема пищи. Иначе съеденное не будет израсходовано и уйдет в жировые отложения. К тому же, во сне пищеварение хуже. Составьте режим дня и следите за тем, чтобы не есть перед сном. Если уж совсем невмоготу, выпейте на ночь стаканчик кефира, йогурта или ряженки. В них мало калорий, зато такие напитки помогут приглушить чувство голода.

9 Неспешная трапеза Жуйте тщательно, медленно, ведь это улучшает пищеварение и помогает быстрее насытиться. Если вы сорвались и решили побаловать себя вредной едой, старайтесь ее смаковать. Не съедайте всю пачку чипсов за минуту, а смакуйте каждый кусочек, погружаясь в его вкус. Это очень действенный способ, который помогает снизить количество вредной еды, при этом получив от нее удовольствие. Нет нужды сводить себя с ума отказом от вкусной еды. Просто надо осознавать, что жажда вкусовых удовольствий – одна из причин переедания. Контролируйте количество вкусняшек, наслаждаясь ими в малых порциях.