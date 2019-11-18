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Мятный чай в помощь: полезный напиток для улучшения памяти

Мятный чай в помощь: полезный напиток для улучшения памяти
22:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чай с мятой очень широко используется для лечения различных заболеваний.

Ученые провели исследование, в ходе которого отслеживали влияние трав и запахов на настроение и состояние памяти.

Оказалось, что мятный чай оказывает благоприятное влияние на память человека.

Для эксперимента были отобраны 180 участников, которые ответили на вопросы анкеты, позволяющие провести параллель между потребляемым ими напитком и настроением. Добровольцы оценили мятный чай, ромашковый чай и горячую воду.

Через двадцать минут после чаепития участникам предложили тест, который определял особенности их когнитивных функций и мнемические особенности.

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Результаты показали, что мятный чай значительно повышает настроение и улучшает познавательные функции. У добровольцев, которые пили мятный чай, отмечается улучшение памяти, а также повышается активность.

Обратный эффект показал ромашковый чай, который мешал людям сконцентрироваться на чем-либо.

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Здоровье, Память, Полезные свойства, Мятный чай.
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