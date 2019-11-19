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Врачи рассказали о пользе авокадо для сердца

Врачи рассказали о пользе авокадо для сердца
03:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Употребление одного авокадо в день снижает уровень холестерина.

Новое исследование медиков из штата Пенсильвания говорит о том, что употребление всего одного авокадо в день может помочь избежать «плохого холестерина». По словам исследователей, при этом понятие плохой холестерин может относиться как к окисленному липопротеину низкой плотности (ЛПНП), так и к небольшим плотным частицам ЛПНП.

В рандомизированном исследовании с контролируемым питанием исследователи обнаружили, что употребление одного авокадо в день было связано с более низкими уровнями ЛПНП (особенно мелкими, плотными частицами ЛПНП) и окисленным ЛПНП у взрослых с избыточным весом или ожирением.

«Мы смогли показать, что, когда люди включали в свой рацион один авокадо в день, у них было меньше мелких плотных частиц ЛПНП, чем до диеты. Следовательно, люди должны рассмотреть возможность добавления авокадо в свой рацион здоровым способом, например, на тостах из цельной пшеницы или в качестве вегетарианского соуса», — сказала Пенни Крис-Этертон, одна из авторов работы.

В частности, исследование показало, что авокадо помогло уменьшить количество частиц ЛПНП, которые были окислены. Подобно тому, как кислород может повредить пищу — например, порезанное яблоко становится коричневым — исследователи считают, что окисление также вредно для человеческого организма.

«Многие исследования указывают на то, что окисление является основой для таких заболеваний, как рак и болезни сердца. Мы знаем, что, когда частицы ЛПНП окисляются, начинается цепная реакция, которая может способствовать атеросклерозу», — сказала Крис-Этертон.

Исследователи набрали 45 взрослых участников с избыточным весом или ожирением для исследования. В начале исследования все участники соблюдали двухнедельную диету «обкатки». Эта диета имитировала среднестатистическую американскую диету и позволяла всем участникам начать исследование с аналогичной диетой.

Затем каждый участник выполнил пять недель трех различных лечебных диет в рандомизированном порядке. Диеты включали диету с низким содержанием жиров, диету с умеренным содержанием жира и диету с умеренным содержанием жира, которая включала один авокадо в день. Диета с умеренным содержанием жира без авокадо была дополнена очень полезными жирами, чтобы соответствовать количеству мононенасыщенных жирных кислот, которые будут получены из авокадо.

После пяти недель участники с диетой из авокадо имели значительно более низкие уровни окисленного холестерина ЛПНП, чем до начала исследования или после завершения диет с низким и умеренным содержанием жиров. Участники также имели более высокий уровень лютеина, антиоксиданта, после диеты из авокадо.

Названа диета, омолаживающая клетки мозга

Исследователи добавили, что, поскольку в рационе с умеренным содержанием жира без авокадо присутствуют те же мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо, вполне вероятно, что фрукт содержит дополнительные биоактивные вещества, которые способствовали преимуществам диеты с авокадо.

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