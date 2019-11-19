Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона

Тестостерон - это основной мужской половой гормон, хотя и у женщин он также присутствует в небольших количествах.
Поддерживать оптимальный уровень тестостерона важно в любом возрасте. Этот гормон управляет многими параметрами здоровья, влияя на плотность костной ткани, состав крови, снижение жировой массы тела, устойчивость к стрессам, иммунитет и развитие мозга. Дефицит тестостерона способен привести к низкому сексуальному влечению, бесплодию, усталости, раздражительности, депрессии, снижению мышечной массы и увеличению жировой. Исследования в этой области показали, что мужчины, уровень тестостерона у которых низкий, имеют повышенный риск развития диабета, остеопороза и сердечно-сосудистых проблем.
Как повысить уровень тестостерона
Физическая активность
Физические упражнения – это один из наиболее эффективных способов профилактики многих заболеваний, связанных с образом жизни, а также для увеличения тестостерона. Исследования показали, что у тех людей, которые регулярно занимаются спортом, присутствуют высокие уровни тестостерона. Интенсивные силовые тренировки являются наиболее эффективными.
Наслаждайтесь здоровыми жирами
Вопреки распространённому мнению, не все жиры вредны для организма. Исследованиями доказано, что диета, богатая как мононенасыщенными, так и насыщенными жирами, может повысить уровень тестостерона у мужчин! К тому же, потребляя умеренное количество насыщенных жиров из здоровых источников, вы сокращаете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошие источники мононенасыщенных жиров – это оливковое масло, авокадо и арахисовое масло. Здоровые насыщенные жиры содержатся в постном красном мясе, кокосовом масле, сыре и яичных желтках.
Остерегайтесь сахара
Ещё один важный шаг в том, как повысить уровень тестостерона. Дело в том, что этот гормон находится в конкуренции с инсулином, который вызывает проблемы с диабетом, поэтому важно его не слишком стимулировать, чтобы поддерживать здоровье и оптимальный вес.
Восполните дефицит витаминов
Тестостерон очень остро реагирует на недостатки в питании. Таким образом, важно прибегнуть к витаминотерапии. В первую очередь важно восполнить дефицит витамина D. Он важен в любом возрасте для здоровья в целом и уровня тестостерона. Хорошими источниками витамина являются лосось, тунец, яйца, ну и конечно солнечный свет. Важное значение имеют и витамины группы В, так как участвуют во многих химических процессах организма.
Восполните дефицит минералов
Цинк помогает повысить уровни тестостерона, так как тормозит процесс, посредством которого организм превращает тестостерон в эстроген. Этот важный минерал содержится в печени, красном мясе, мидиях, устрицах, пшенице, кунжуте, грибах, брокколи, арахисе.
Следующий минерал, на который следует обратить внимание, – это магний. Его низкие уровни влияют на состояние сна, инсулинорезистентность и снижение тестостерона в организме. Восполнить дефицит минерала вам помогут орехи, семена и зелёные листовые овощи.
Высыпайтесь
Сон, а точнее его недостаточное количество – это ещё один враг тестостерона. Количество идеального сна варьируется от человека к человеку. Однако, учёные обнаружили, что регулярный ночной отдых продолжительностью лишь 5 часов приводит к сокращению уровня тестостерона на 15%.
Избегайте стресса
Основной гормон стресса – это кортизол. Он участвует в расщеплении мышечной ткани, подавляет иммунную систему, увеличивает жировые отложения и снижает уровень тестостерона. Когда поднимается кортизол, снижается тестостерон, поэтому стремитесь к сокращению стрессовых ситуаций в жизни.
Итак, вы задаётесь вопросом о том, как повысить уровень тестостерона? Как видите, это можно сделать естественными способами, изменив свой образ жизни. Сосредоточьтесь на правильной диете, регулярно занимайтесь спортом, хорошо высыпайтесь, исключите вредны привычки, улыбайтесь и радуйтесь жизни. Так вы улучшите своё здоровье и повысите уровень тестостерона.