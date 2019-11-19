Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона

1 Тестостерон - это основной мужской половой гормон, хотя и у женщин он также присутствует в небольших количествах. Поддерживать оптимальный уровень тестостерона важно в любом возрасте. Этот гормон управляет многими параметрами здоровья, влияя на плотность костной ткани, состав крови, снижение жировой массы тела, устойчивость к стрессам, иммунитет и развитие мозга. Дефицит тестостерона способен привести к низкому сексуальному влечению, бесплодию, усталости, раздражительности, депрессии, снижению мышечной массы и увеличению жировой. Исследования в этой области показали, что мужчины, уровень тестостерона у которых низкий, имеют повышенный риск развития диабета, остеопороза и сердечно-сосудистых проблем. Как повысить уровень тестостерона Физическая активность Физические упражнения – это один из наиболее эффективных способов профилактики многих заболеваний, связанных с образом жизни, а также для увеличения тестостерона. Исследования показали, что у тех людей, которые регулярно занимаются спортом, присутствуют высокие уровни тестостерона. Интенсивные силовые тренировки являются наиболее эффективными.

2 Наслаждайтесь здоровыми жирами Вопреки распространённому мнению, не все жиры вредны для организма. Исследованиями доказано, что диета, богатая как мононенасыщенными, так и насыщенными жирами, может повысить уровень тестостерона у мужчин! К тому же, потребляя умеренное количество насыщенных жиров из здоровых источников, вы сокращаете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошие источники мононенасыщенных жиров – это оливковое масло, авокадо и арахисовое масло. Здоровые насыщенные жиры содержатся в постном красном мясе, кокосовом масле, сыре и яичных желтках.

3 Остерегайтесь сахара Ещё один важный шаг в том, как повысить уровень тестостерона. Дело в том, что этот гормон находится в конкуренции с инсулином, который вызывает проблемы с диабетом, поэтому важно его не слишком стимулировать, чтобы поддерживать здоровье и оптимальный вес.

4 Восполните дефицит витаминов Тестостерон очень остро реагирует на недостатки в питании. Таким образом, важно прибегнуть к витаминотерапии. В первую очередь важно восполнить дефицит витамина D. Он важен в любом возрасте для здоровья в целом и уровня тестостерона. Хорошими источниками витамина являются лосось, тунец, яйца, ну и конечно солнечный свет. Важное значение имеют и витамины группы В, так как участвуют во многих химических процессах организма.

5 Восполните дефицит минералов Цинк помогает повысить уровни тестостерона, так как тормозит процесс, посредством которого организм превращает тестостерон в эстроген. Этот важный минерал содержится в печени, красном мясе, мидиях, устрицах, пшенице, кунжуте, грибах, брокколи, арахисе. Следующий минерал, на который следует обратить внимание, – это магний. Его низкие уровни влияют на состояние сна, инсулинорезистентность и снижение тестостерона в организме. Восполнить дефицит минерала вам помогут орехи, семена и зелёные листовые овощи.

6 Высыпайтесь Сон, а точнее его недостаточное количество – это ещё один враг тестостерона. Количество идеального сна варьируется от человека к человеку. Однако, учёные обнаружили, что регулярный ночной отдых продолжительностью лишь 5 часов приводит к сокращению уровня тестостерона на 15%.