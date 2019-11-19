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Диета для мозга: лучшие продукты для ясного ума

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Диета для мозга: лучшие продукты для ясного ума
13:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

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  • 1

    Диетологи назвали 10 лучших продуктов, которые помогут взбодрить ваше усталое серое вещество и вернуть ясность и креативность мышления.

    Орехи

    Люди, которые съедают в день горсть орехов, в среднем на двадцать процентов эффективнее в логических задачах. Исследования влияния орехов на мозговую активность велись не один раз. В ходе одного из них было доказано, что семь грецких орехов в день в течение шести месяцев могут снизить содержание холестерина в крови на 10%. Орехи обладают высокой пищевой ценностью и в то же время это хороший источник витаминов, минералов, клетчатки. В них есть мононенасыщенные жиры, которые встречаются и в других полезных продуктах, таких как, например, оливковое масло. Кроме того, в орехах обнаружены растительные антиоксиданты. Да и вообще — грецкий орех похож на мозг, а это неспроста.

  • 2

    Кофе

    Конечно, все пьют кофе для того чтобы взбодриться и не клевать носом в течение дня. Но кофеин помогает не только не заснуть, но и активизирует участки мозга, отвечающие за концентрацию и внимание.

  • 3

    Рыба

    Высокобелковая пища с обилием полезных жиров Омега-3 — лучший выбор для человека, ведущего активный образ жизни.

  • 4

    Оливковое масло

    Недавние исследования показали, что вещества, содержащиеся в оливковом масле, способны помогать мозгу выводить продукты обмена веществ, тем самым улучшая когнитивную функцию. Вещество олеокантал, входящее в состав масла, планируется даже использовать в разработке лекарства от болезни Альцгеймера.

  • 5

    Морепродукты

    Такого количества полезного белка, как в морепродуктах, не найти ни в одном другом продукте. Мидии, кальмары и прочие обитатели дна помогут мозгу целым набором легкоусваиваемых аминокислот и полиненасыщенных жиров Омега-3.

  • 6

    Темный шоколад

    Всего пара маленьких плиточек поможет нормализовать давление и оптимизировать приток крови к мозгу. Все из-за полезных свойств какао-бобов, способных нивелировать уровень холестерина и жиров в крови. Но помните, в больших количествах шоколад может принести совсем другие результаты.

  • 7

    Мята

    Мята оказывает седативное воздействие и стимулирует участки мозга, ответственные за концентрацию. Поэтому, если суета вокруг мешает сосредоточиться, пара листочков свежей мяты в чае могут произвести нужный эффект.

  • 8

    Апельсины

    Наш организм не синтезирует витамин С самосмоятельно, поэтому нам и приходится употреблять в пищу кислые фрукты и прочие носители целебного свойства. Апельсины хороши тем, что кроме солидных запасов этого самого витамина, еще заключают в себе эфирные масла, которые оказывают легкое возбуждающее и стимулируещее воздействие на мозг.

  • 9

    Ягоды

    Настоящая кладезь витаминов и ни менее полезных веществ — флаваноидов, которые помогают сделать обмен веществ более эффективным, и улучшить когнитивные способности мозга. Поэтому горсть ягод в день может стать панацеей для вашего истощенного холодами мозга.

  • 10

    Кунжут

    В кунжуте содержится вещество, которое называют сезамин. Это мощный антиоксидант, полезный для профилактики многих заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, он снижает уровень холестерина в крови, что приносит огромную пользу мозгу. Функцию снижения холестерина выполняет также содержащийся в семенах кунжута бетаситостерин.

    В состав семян кунжута входят углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, Е, С. Также он богат кальцием, фосфором, железом, калим, магнием и прочими минеральными соединениями. Кроме того, в кунжуте есть вещество фитин, способствующее восстановлению минерального баланса организма, пищевые волокна и лецитин.

Названа диета, омолаживающая клетки мозга

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Здоровье, Пища, Память, Продукты питания, Мозги, Советы медиков, Полезные продукты для мозга, Здоровый ум, Ясный ум.
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