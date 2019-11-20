Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение

Новости шоу бизнеса:Что произойдет, если есть сливочное масло ежедневно.

Пятьдесят граммов сливочного масла восполняет 1/3 ежедневной нормы витамина А, необходимого организму для острого зрения и нормальной работы иммунной системы.

Сливочное масло содержит не менее 75,5% жиров, более половины из них составляют насыщенные жирные кислоты.

Полезные свойства масла

1. Сливочное масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта, ведь витамин А заживляет мелкие повреждения в желудке.

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2. Олеиновая кислота помогает снизить риск развития онкозаболеваний.

3. Сливочное масло особенно полезно для жителей стран с суровым климатом, ведь оно – прекрасный источник энергии, которая помогает согреться.