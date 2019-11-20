Как сохранить бодрость после бессонной ночи

1 Как бы то ни было, утренний поход на работу никто не отменял, потому следует запомнить, как сохранить бодрость в течение следующего дня. Не откладывайте пробуждение Фрагментарный сон и откладывание будильника "еще на пять минуточек" не сделает вас отдохнувшим и свежим. Это актуально для любого утра, поскольку организм начинает готовиться к пробуждению заранее, сон переходит в быструю фазу, а в мозг поступает дофамин, дающий вам заряд бодрости для подъема. Погружаясь в дрему, вы сбиваете мозг с толку, и он снова готовится нырнуть в глубокую фазу сна. В результате вы лишь почувствуете себя более уставшим и раздраженным, да и силу воли, которую сегодня нужно особенно беречь, потратите на бесполезную борьбу с уютной подушкой и одеялом.

2 Будьте осторожны с кофе Второе искушение, с которым человек сталкивается после бессонной ночи – немедленно выпить литр крепкого кофе. И хотя суточная норма кофеина – 400 мг (около 4 чашек кофе), следует помнить, что бодрящий напиток может вызвать у вас головные боли, учащенное сердцебиение или даже приступ паники. Чтобы не навредить здоровью, попробуйте выпить одну чашку в 10-11 утра, вторую – после полудня, а после обеда переходите на кофе без кофеина или зеленый чай (он тоже бодрит). Также кофеин довольно долго выводится из организма, потому если этой ночью вы все-таки планируете отоспаться, не пейте кофе вечером.

3 Думайте позитивно Нельзя недооценивать силу позитивного мышления. Да, вы не выспались. Нет, это не катастрофа, и вам не обязательно превращаться в плаксивого меланхолика. Сосредоточьтесь на повседневных задачах, старайтесь не думать об испорченном отдыхе и не вините себя за ошибки, которые совершите в течение дня. Самобичевание может привести к негативным ассоциациям, а уж им под силу испортить ваши рабочие дни после каждой бессонной ночи в будущем.

4 Сделайте самые важные дела утром Думаете, что к обеду или вечеру вы все-таки раскачаетесь? Не обнадеживайте себя: запас энергии будет медленно, но уверенно иссякать. Ваше лучшее время – первые три часа после пробуждения. Постарайтесь уложиться в этот промежуток с важными служебными задачами, а остаток дня посвятите рутине.

5 Сядьте прямо Удивительно, но гордая осанка действительно поможет сохранить бодрость в течение дня. В 2012 году американские ученые протестировали 110 студентов колледжа, заставив их немного походить ссутулив плечи и опустив голову. Оценив их состояние до и после эксперимента, психологи обнаружили снижение бодрости и уверенности в себе на несколько пунктов. Не хотите, чтобы карета превратилась в тыкву прямо на работе? Сидите прямо!

6 Держите телефон в сумке Сейчас ваше внимание ослаблено и расфокусировано, а телефон – мощный отвлекающий фактор, который вытянет остатки энергии: вам кажется, что вы листали Инстаграм всего пару минут, а на деле прошло уже полчаса. Не хотите, чтобы производительность труда упала слишком низко? Уберите телефон с поля зрения и на время забудьте о его существовании.

7 Не пропускайте завтрак Завтрак посылает в мозг мощный сигнал о том, что пора просыпаться, поскольку прием пищи неразрывно связан с нашими внутренними часами. Чем лучше вы поедите в начале дня, тем больше энергии сможете сохранить. На завтрак выбирайте белковую пищу и сложные углеводы, а вот от пончиков, картофеля фри и гамбургера лучше отказаться. Тяжелая пища сделает вас еще более вялым, поскольку жир и простые углеводы требуют больше энергии на переработку.

8 Прогуляйтесь на солнце В одном исследовании 2012 года искусственный свет связали с ухудшением производительности труда, сонливостью и снижением когнитивных функций. И действительно, лампы холодного света в офисе заставляют нас терять чувство времени и раздражают. Но чем дольше вы находитесь на улице в солнечный день, тем слабее становится разрушительный эффект бессонной ночи. Благодарите за это витамин D, который вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует настроение.

9 Заставьте себя немного подвигаться Легкая разминка гораздо лучше справится с усталостью, чем вялое сидение в кресле – проверено тысячами поклонников здорового образа жизни, которые мужественно посещают тренажерный зал после работы. Мы не призываем поднимать тяжести или устраивать марафон, но зарядка улучшит кровообращение, внимание и настроение.