Скачать
Четверг, 21.11.2019
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Джокер 2: как насчет продолжения истории
Джокер 2: как насчет продолжения истории

Помогите вашей печени: лучшие советы по профилактике заболеваний

Смотрите фото (11)
Помогите вашей печени: лучшие советы по профилактике заболеваний
00:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:10 простых советов, чтобы улучшить состояние печени.

  • 1

    Как можно чаще есть свежие продукты

    Готовые блюда из фастфуд-кухни и полуфабрикаты обычно содержат много жира и сахара, которые отягощают печень. Таким продуктам следует предпочитать свежие, необработанные ингредиенты. Это защищает печень.

  • 2

    Контролировать потребление алкоголя

    Спиртное – враг печени номер один, поэтому отказ от него является самой лучшей мерой для детоксикации органа. Известно, что алкоголь повреждает клетки печени, приводит к ожирению печени и последующему циррозу печени.

  • 3

    Пить воду и травяные чаи

    Такая привычка поддерживает очищающую функцию печени, помогает самому органу быстрее освобождаться от потенциально токсичных компонентов. Детоксикации печени способствуют вода и чаи из шалфея, мяты, одуванчика, расторопши.

  • 4

    Принимать пищу в спокойной обстановке

    Прием пищи в условиях стресса и суеты, на ходу или за рулем нарушает нормальные процессы пищеварения, способствует перееданию, перегружает желудок, но и печень. Ешьте только когда вы действительно голодны и останавливайтесь, когда вы сыты. Принимайте пищу не торопясь, осознанно, в спокойной обстановке.

  • 5

    Не стремиться к сытным и тяжелым десертам

    Обилие жира и сахара в такой еде затрудняют работу печени, поэтому не нужно есть плотные и тяжелые десерты ежедневно. Вместо этого следует чаще употреблять нежирный натуральный йогурт со свежими фруктами.

  • 6

    Использовать лекарства с умом

    Применяйте только те лекарства, которые действительно необходимы и назначены врачом. Многие медикаменты обладают свойством вызывать повреждения в печени.

  • 7

    Отказаться от сигарет

    Не только алкоголь способствует разрушению в клетках печени. Не многим известно, что никотин тоже наносит сильный удар по печени. Бросайте курить, если хотите улучшить ее состояние.

  • 8

    Достаточно спать

    Полноценный сон способствует процессам регенерации во всем организме, включая печень.

  • 9

    Избегать токсинов

    Токсины из окружающей среды зачастую незаметно проникают в пищу. Среди худших врагов печени - плесневые грибы. Никогда не ешьте хлеб и другие продукты даже с малейшими следами плесени.

  • 10

    Обследоваться

    Насколько здорова ваша печень, лучше всего проверить с помощью простого анализа крови. Проводить ежегодные анализы крови полезно всем, кто старше 35 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Питание, Советы, Печень, Орган, Режим дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
04 Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг
05 Луценко о расстрелах на Майдане: Расследование завершено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео об &quot;украинском скандале&quot;: Мне не о чем свидетельствовать
Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
&quot;Я все еще не сдал эту роль&quot;: Генри Кавилл не собирается отдавать роль Супермена
"Я все еще не сдал эту роль": Генри Кавилл не собирается отдавать роль Супермена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь