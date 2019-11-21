Помогите вашей печени: лучшие советы по профилактике заболеваний

Как можно чаще есть свежие продукты
Готовые блюда из фастфуд-кухни и полуфабрикаты обычно содержат много жира и сахара, которые отягощают печень. Таким продуктам следует предпочитать свежие, необработанные ингредиенты. Это защищает печень.
Контролировать потребление алкоголя
Спиртное – враг печени номер один, поэтому отказ от него является самой лучшей мерой для детоксикации органа. Известно, что алкоголь повреждает клетки печени, приводит к ожирению печени и последующему циррозу печени.
Пить воду и травяные чаи
Такая привычка поддерживает очищающую функцию печени, помогает самому органу быстрее освобождаться от потенциально токсичных компонентов. Детоксикации печени способствуют вода и чаи из шалфея, мяты, одуванчика, расторопши.
Принимать пищу в спокойной обстановке
Прием пищи в условиях стресса и суеты, на ходу или за рулем нарушает нормальные процессы пищеварения, способствует перееданию, перегружает желудок, но и печень. Ешьте только когда вы действительно голодны и останавливайтесь, когда вы сыты. Принимайте пищу не торопясь, осознанно, в спокойной обстановке.
Не стремиться к сытным и тяжелым десертам
Обилие жира и сахара в такой еде затрудняют работу печени, поэтому не нужно есть плотные и тяжелые десерты ежедневно. Вместо этого следует чаще употреблять нежирный натуральный йогурт со свежими фруктами.
Использовать лекарства с умом
Применяйте только те лекарства, которые действительно необходимы и назначены врачом. Многие медикаменты обладают свойством вызывать повреждения в печени.
Отказаться от сигарет
Не только алкоголь способствует разрушению в клетках печени. Не многим известно, что никотин тоже наносит сильный удар по печени. Бросайте курить, если хотите улучшить ее состояние.
Достаточно спать
Полноценный сон способствует процессам регенерации во всем организме, включая печень.
Избегать токсинов
Токсины из окружающей среды зачастую незаметно проникают в пищу. Среди худших врагов печени - плесневые грибы. Никогда не ешьте хлеб и другие продукты даже с малейшими следами плесени.
Обследоваться
Насколько здорова ваша печень, лучше всего проверить с помощью простого анализа крови. Проводить ежегодные анализы крови полезно всем, кто старше 35 лет.