Помогите вашей печени: лучшие советы по профилактике заболеваний

1 Как можно чаще есть свежие продукты Готовые блюда из фастфуд-кухни и полуфабрикаты обычно содержат много жира и сахара, которые отягощают печень. Таким продуктам следует предпочитать свежие, необработанные ингредиенты. Это защищает печень.

2 Контролировать потребление алкоголя Спиртное – враг печени номер один, поэтому отказ от него является самой лучшей мерой для детоксикации органа. Известно, что алкоголь повреждает клетки печени, приводит к ожирению печени и последующему циррозу печени.

3 Пить воду и травяные чаи Такая привычка поддерживает очищающую функцию печени, помогает самому органу быстрее освобождаться от потенциально токсичных компонентов. Детоксикации печени способствуют вода и чаи из шалфея, мяты, одуванчика, расторопши.

4 Принимать пищу в спокойной обстановке Прием пищи в условиях стресса и суеты, на ходу или за рулем нарушает нормальные процессы пищеварения, способствует перееданию, перегружает желудок, но и печень. Ешьте только когда вы действительно голодны и останавливайтесь, когда вы сыты. Принимайте пищу не торопясь, осознанно, в спокойной обстановке.

5 Не стремиться к сытным и тяжелым десертам Обилие жира и сахара в такой еде затрудняют работу печени, поэтому не нужно есть плотные и тяжелые десерты ежедневно. Вместо этого следует чаще употреблять нежирный натуральный йогурт со свежими фруктами.

6 Использовать лекарства с умом Применяйте только те лекарства, которые действительно необходимы и назначены врачом. Многие медикаменты обладают свойством вызывать повреждения в печени.

7 Отказаться от сигарет Не только алкоголь способствует разрушению в клетках печени. Не многим известно, что никотин тоже наносит сильный удар по печени. Бросайте курить, если хотите улучшить ее состояние.

8 Достаточно спать Полноценный сон способствует процессам регенерации во всем организме, включая печень.

9 Избегать токсинов Токсины из окружающей среды зачастую незаметно проникают в пищу. Среди худших врагов печени - плесневые грибы. Никогда не ешьте хлеб и другие продукты даже с малейшими следами плесени.