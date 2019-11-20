Обладает уникальными свойствами: почему "орехоеды" живут дольше

Новости шоу бизнеса:Люди, которые едят орехи, особенно грецкие, имеют больше шансов прожить долгую жизнь.

Продольное исследование показало, что у тех, кто ест орехи более чем 3 раза в неделю, риск умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже среднего. В исследовании приняли участие 7000 пожилых людей (в возрасте от 55 до 90 лет) из Испании, которые питались по средиземноморскому типу — ели большое количество овощей, фруктов и рыбы.

Было обнаружено что люди, которые ели орехи, чаще имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию. Кроме того, они реже курят и более физически активны, чем те, кто редко или никогда не ест орехи.

Также среди "орехоедов" было меньше людей с диабетом 2 типа и принимающих лекарства от гипертонии. В целом у тех, кто ест более чем 3 порции (1 порция — 28г) орехов в неделю, ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 55 процентов и рака на 40 процентов.

Авторы исследования считают, что причина в высокое содержании альфа-линолевой кислоты и фитохимических веществ в орехах, особенно в их кожуре, которая, оказывается, содержит кальций, магний и калий.