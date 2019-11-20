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Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания

Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
19:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует утверждение, что тяга к аппетиту зависит от размера желудка, однако оказалось, что он здесь ни при чем.

Оказалось, что аппетит зависит не от "растянутых стенок желудка", а от растянутого кишечника.

Сейчас существуют даже операции, цель которых – уменьшить стенки желудка, чтобы человек меньше переедал. Однако ученые из Калифорнии обнаружили, что более важную роль играет растяжение кишечника.

Исследователи изучили сенсорные нейроны блуждающего нерва, ведь из предыдущих исследований им было известно, что подавление его активности снижает аппетит.

Специалисты использовали маркеры РНК и подробно выяснили распределение в кишечнике чувствительных нейронов, которые связаны с блуждающим нервом.

Ученые искусственно влияли на эти сигналы и заметили, что мыши способны переедать, когда активируются рецепторы, отвечающие за растяжения кишечника. Через блуждающий нерв сигнал поступает в гипоталамус, а именно в клетки, которые производят нейропептид AgRP. Этот нейцропептид является самым основным регулятором пищевого поведения.

Стимулируя такие же рецепторы в желудке, специалисты обнаружили, что механорецепторы кишечника реагируют значительно сильнее, тем самым передают больше импульсов в гипоталамус.

Хочу еще: продукты, которых стоит избегать, если вы не хотите переедать

Ученые считают, что хирургическое уменьшение желудка срабатывает потому, что работает именно потому, что съеденная пища быстрее попадает в кишечник.

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Здоровье, Кишечник, Желудок, Переедание.
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