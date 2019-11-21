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Четверг, 21.11.2019
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Эксперты назвали лучшие соки для укрепления памяти

Эксперты назвали лучшие соки для укрепления памяти
06:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Существуют напитки, которые позволяют нам замедлить процесс ухудшение памяти.

Чрезмерные нагрузки, высокий стресс и старение — всё это ухудшает нашу память. К счастью, существуют напитки, которые позволяют нам замедлить этот процесс.

Морковный сок. Не стоит недооценивать морковь, ограничивая её использование добавлением в салаты и супы. В этом овоще присутствует бета-каротин, который очень полезен для памяти. Это антиоксидант, защищающий от воспалений и помогающий укреплять интеллект. Кроме того, морковный сок сладкий по своей природе, поэтому вам будет приятно выпивать ежедневно один-два стакана.

Томатный сок. Томаты это абсолютно необходимые ингредиенты в большинстве блюд русской кухни. Помидоры содержат ликопин — антиоксидант, который защищает клетки мозга. Он также снижает артериальное давление, сохраняет здоровье и сияние кожи. Наконец, помидор это богатый источник витаминов A и C.

Гранатовый сок. Клеткам мозга требуется кислород и нутриенты для работы и выживания. Гранатовый сок способствует улучшению циркуляции крови и снабжению ею мозга. Следовательно, стакан гранатового сока очень полезен.

Свекольный сок. Тоже способствует переносу богатой кислородом и нутриентами крови к мозгу. Кроме того, этот сок удерживает мозг в хорошей форме и укрепляет память за счёт окиси азота, которая в нём присутствует. Она уменьшает артериальное давление.

Ученые рассказали о пользе граната и гранатового сока

Ягодные смузи. В различных ягодах содержатся полезнейшие компоненты. Это еще и очень вкусный компонент для смузи. Смешивайте сразу несколько видов ягод для этих напитков.

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Память, Соки, Полезные соки, Полезные соки для памяти, Как укрепить память.
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