Эксперты назвали лучшие соки для укрепления памяти

Новости шоу бизнеса:Существуют напитки, которые позволяют нам замедлить процесс ухудшение памяти.

Чрезмерные нагрузки, высокий стресс и старение — всё это ухудшает нашу память. К счастью, существуют напитки, которые позволяют нам замедлить этот процесс.

Морковный сок. Не стоит недооценивать морковь, ограничивая её использование добавлением в салаты и супы. В этом овоще присутствует бета-каротин, который очень полезен для памяти. Это антиоксидант, защищающий от воспалений и помогающий укреплять интеллект. Кроме того, морковный сок сладкий по своей природе, поэтому вам будет приятно выпивать ежедневно один-два стакана.

Томатный сок. Томаты это абсолютно необходимые ингредиенты в большинстве блюд русской кухни. Помидоры содержат ликопин — антиоксидант, который защищает клетки мозга. Он также снижает артериальное давление, сохраняет здоровье и сияние кожи. Наконец, помидор это богатый источник витаминов A и C.

Гранатовый сок. Клеткам мозга требуется кислород и нутриенты для работы и выживания. Гранатовый сок способствует улучшению циркуляции крови и снабжению ею мозга. Следовательно, стакан гранатового сока очень полезен.

Свекольный сок. Тоже способствует переносу богатой кислородом и нутриентами крови к мозгу. Кроме того, этот сок удерживает мозг в хорошей форме и укрепляет память за счёт окиси азота, которая в нём присутствует. Она уменьшает артериальное давление.

Ягодные смузи. В различных ягодах содержатся полезнейшие компоненты. Это еще и очень вкусный компонент для смузи. Смешивайте сразу несколько видов ягод для этих напитков.