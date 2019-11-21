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Питание при простуде: что можно и нельзя есть во время болезни

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Питание при простуде: что можно и нельзя есть во время болезни
23:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно.

  • 1

    При болезни необходимо уменьшить порции, и вставать из-за стола с чувством легкости и небольшого голода.

    Мало кому известно о диетах при простуде и кашле.

    Горячие напитки

     Горячие напитки во время простуды нежелательны. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими — комфортными для вашего горла и пищевода.

  • 2

    Лимон и другие цитрусовые

    Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.

  • 3

    Сладости

    Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости — это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но, кроме этого, сладости также подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов — иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.

    Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Если не можете жить без сладкого, то отдавайте предпочтение натуральным сладостям: сухофрукты, ягоды, морсы и соки (без добавления сахара). Однако и здесь нужно придерживаться «золотой середины». Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.

  • 4

    Кофе и алкоголь

    Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

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Здоровье, Сладости, Питание при простуде, Советы медиков, горячие напитки, Что можно есть во время болезни, Что нельзя есть во время болезни.
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