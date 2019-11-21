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Мицеллярная вода: плюсы, минусы и нужно ли смывать

Мицеллярная вода: плюсы, минусы и нужно ли смывать
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В инструкциях указывают, что она не требует смывания, однако нужно ли смывать мицеллярную воду на самом деле?

Мицеллярная вода состоит из воды и мицелл, которые являются поверхностно-активным веществом – ПАВ. В переводе с латинского термин "mica" означает – "доля". Соответственно, мицеллы – частицы в любом растворе.

В мицеллярной воде мицеллами являются пузырьки с нерастворимым ядром, оболочка которых покрыта зубчатыми хвостиками. Они захватывают грязь и кожный себиум, затягивают их внутрь и не раздражают при этом кожу. В результате, когда мы удаляем мицеллярную воду ватным диском, вместе с ней убираем и грязь.

Некоторые люди считают, что тоник также может смывать макияж, но он создан непосредственно для ухода за лицом. Этим средством можно воспользоваться после очищения кожи, так как он устраняет остатки грязи, а так же помогает устранить сухость и раздражение.

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Нужно ли смывать мицеллярную воду

Но проблема в том, что когда мы снимаем мицеллярку, некоторые ПАВы остаются на коже лица.

Если кожа возрастная, сухая, тонкая или чувствительная – она может отреагировать очень быстро. Вы можете винить крем или погоду, но причиной может быть именно злоупотребление мицеллярной водой.

Даже если на здоровую молодую кожу два раза в день наносить ПАВы, рано или поздно она отреагирует, и вы получите как минимум раздражение.

Мицеллярная вода отличное средство, однако пользоваться ею ежедневно, избегая другие средства для умывания, – плохая идея.

Средства из косметички, которыми нельзя ни с кем делиться

Учитывая эти факторы, дерматологи пришли к выводу, что если вы пользуетесь мицеллярной водой – ее нужно смывать. Это можно делать как обычной проточной водой, так и минеральной.

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Здоровье, Косметика, Вред, Польза, Мицеллярная вода.
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