Вот по этим причинам вы чувствуете усталость после пробуждения

Новости шоу бизнеса:После полноценного сна полагается быть бодрыми, свежими и жизнерадостными.

Часто вместо этого мы просыпаемся с плохим настроением и раздражительностью. Этому есть объяснение.

Накопление аденозина в мозге

Последние несколько часов перед пробуждением мы проводим в фазе быстрого сна. Эта фаза характеризуется повышенной активностью мозга. Самый заметный признак — быстрые движения глазных яблок. Циклы быстрого и медленного сна за ночь повторяются 4–5 раз. Именно во время фазы быстрого сна мы видим яркие сновидения.

В этой фазе мозг потребляет внушительное количество аденозинтрифосфата (АТФ). Это источник и переносчик энергии в клетках. Аденозин подавляет бодрость и внимательность и стимулирует сон, из-за чего мы и просыпаемся невыспавшимися.

Совместный сон или его отсутствие

На состояние после пробуждения также влияет то, спали вы с кем-то рядом или нет. Например, женщины, которые делят постель с мужчиной, отмечают снижение качества сна. Но если сну предшествует секс, настроение женщины улучшается, она терпимо относится к посредственному сну и утренней усталости.

На сон мужчины присутствие в постели женщины никак не влияет. Наоборот, мужчины отмечают снижение качества сна, когда проводят ночь в одиночестве.

Поздний отход ко сну

Совы, предпочитающие уснуть и проснуться попозже, бодры днём и вечером. Но у любителей лечь спать глубокой ночью страдает качество сна и чаще встречается бессонница.

Ночные бодрствования влияют на гиппокамп, который отвечает за эмоции, память и внимание, и даже могут способствовать уменьшению его объёма, что ведёт к снижению обучаемости и потери памяти, а также может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.

Недостаток сахара

То, чем мы перекусываем перед сном, также влияет на наше самочувствие. Последние исследования показали, что употребление сладкого перед сном может улучшить состояние с утра. Повышенный уровень сахара в крови вызывает активность нейронов, отвечающих за сон. По этим же причинам после обильного обеда клонит в сон.

Почему важно высыпаться?

Учёные до сих пор не знают, почему мы спим. Но они точно знают, что нам нужно не меньше 6–8 часов сна каждый день. Недостаток сна ведёт к раздражению и активизирует плохие воспоминания и негативные эмоции. Эмоциональная нестабильность — следствие неспособности передних долей мозга контролировать лимбическую систему.

Нарушение сна также влияет на память, а тяжёлая бессонница может приводить к галлюцинациям. Постоянный плохой сон может вызывать аутоиммунные заболевания, рак и депрессию. Во сне, как считают учёные, мозг избавляется от вредного белка, который, накапливаясь, способствует развитию старческой деменции. Если вы не выспались, прямо сейчас бросьте все дела и вздремните!