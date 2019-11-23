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Суббота, 23.11.2019
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Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно

Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
08:50 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Организму требуется помощь в этом, так как сам он не справляется с большим количеством вредных веществ и токсинов, проникающих в сосуды.

Человека с загрязненными сосудами не так уж и сложно вычислить. Обычно, это человек, у которого воспаленная кожа лица, сухие и тусклые волосы, ломкие ноги, лишний вес, дряблая кожа, а еще он чувствует себя уставшим даже на отдыхе и все время хочет спать. Если вы относитесь к такому разряду людей, то вам следует просто почистить сосуды и все наладится.

Преимущества очищения сосудов в домашних условиях:

  • вам не нужно никуда идти;
  • это бесплатно;
  • такие методы если вдруг и не помогут (хотя доказано, что они супер-эффективны), то точно не навредят;
  • улучшится здоровье, самочувствие и внешний вид.

Для многих людей эти "домашние" методы могут стать настоящей панацеей от распространенных заболеваний, начиная с гипертонии и заканчивая инсультом.

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Настой из чеснока с лимонами. Для его приготовления вам понадобится четыре головки чеснока и столько же лимонов. Очистите чеснок, нарежьте лимоны на крупные кусочки пропустите все это через мясорубку. Затем выложите массу на дно 3-литровой банки и залейте горячей кипяченой водой. Накройте банку крышкой и поставьте ее в темное прохладное место на три дня. Затем достаньте, процедите, кашицу можно выбрасывать, а жидкость вы будете пить по полстакана три раза в день за полчаса до еды. Этот настой эффективно очищает не только сосуды, но и пищеварительную систему и печень.

Настой с чесноком, лимоном и медом. Готовится также, как и первый чесночно-лимонный настой, только в данном случае понадобится 6 лимонов, 4 головки чеснока и около 400 мл цветочного меда. Перед употреблением столовую ложку настоя растворить в стакане воды. Принимать два раза в день — утром и вечером по одному такому стакану.

Молоко и лимонный сок. Натощак в течение трех дней подряд необходимо выпивать 300-350 мл молока, желательно не магазинного, а через 5-10 минут — сок одного лимона. Затем повторить процедуру в обед и вместо или перед ужином. В эти три дня для пущего эффекта можно вообще голодать и употреблять только молоко с лимонным соком, а также воду, или же соблюдать вегетарианскую диету.

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Здоровье, Токсины, Кровеносные сосуды, Советы медиков, Как чистить сосуды в домашних условиях.
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