Как хранить лимон, чтобы он не испортился

Новости шоу бизнеса:Как и любой продукт, лимоны требуют определенных условий. Что именно влияет на их срок годности?

Лимон обычно используют в кулинарии, а не употребляют как самостоятельный фрукт.

Лимоны часто добавляют ко многим соусам или ароматизируют ими сладкие блюда.

Поэтому важно сохранять лимон свежим и сочным долгое время. Это можно сделать легким способом: составьте фрукты в миску с водой и поставьте в холодильник

Таким образом они будут оставаться свежими около трех месяцев.

Чтобы продлить жизнь лимона еще дольше, нужно отдельно заморозить цедру и сок. Натертая цедра и свежевыжатый лимонный сок хранятся в морозильнике до 6 месяцев.

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