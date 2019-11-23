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Как хранить лимон, чтобы он не испортился

Как хранить лимон, чтобы он не испортился
14:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как и любой продукт, лимоны требуют определенных условий. Что именно влияет на их срок годности?

Лимон обычно используют в кулинарии, а не употребляют как самостоятельный фрукт.

Лимоны часто добавляют ко многим соусам или ароматизируют ими сладкие блюда.

Поэтому важно сохранять лимон свежим и сочным долгое время. Это можно сделать легким способом: составьте фрукты в миску с водой и поставьте в холодильник

Таким образом они будут оставаться свежими около трех месяцев. 

Чем грозит недостаток магния в организме?

Чтобы продлить жизнь лимона еще дольше, нужно отдельно заморозить цедру и сок. Натертая цедра и свежевыжатый лимонный сок хранятся в морозильнике до 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, существует множество различных способов, которые способны улучшить вкус кофе, а также сделать его более полезным для здоровья человека.

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Все по теме:

Здоровье, Цитрусовые, Лимон, Фрукт, Советы медиков, Хранение лимона, Как правильно хранить лимон.
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