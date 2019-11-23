Как хранить лимон, чтобы он не испортился

Лимон обычно используют в кулинарии, а не употребляют как самостоятельный фрукт.
Лимоны часто добавляют ко многим соусам или ароматизируют ими сладкие блюда.
Поэтому важно сохранять лимон свежим и сочным долгое время. Это можно сделать легким способом: составьте фрукты в миску с водой и поставьте в холодильник
Таким образом они будут оставаться свежими около трех месяцев.
Чтобы продлить жизнь лимона еще дольше, нужно отдельно заморозить цедру и сок. Натертая цедра и свежевыжатый лимонный сок хранятся в морозильнике до 6 месяцев.
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