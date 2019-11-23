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Суббота, 23.11.2019
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Реальные последствия длительного голода для организма человека
Реальные последствия длительного голода для организма человека

Реальные последствия длительного голода для организма человека

Реальные последствия длительного голода для организма человека
20:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора.

23 ноября 2019 года Украина чтит память жертв геноцида украинского народа. Только в период с 1932 по 1933 от голода умерло около 4 миллионов человек, а с числом не родившихся – более 6 миллионов. Далее вы прочитаете, какие страдания переносит человек в процессе голодания.

Что происходит с человеком во время голодания

Соответственно, люди в этот период становятся вялыми и очень раздражительными.

Жертвы голода бывают настолько слабыми, что не могут даже испытывать жажду, поэтому страдают от обезвоживания. Из-за атрофии мышц их движения становятся вялыми, а из-за обезвоживания кожа становится сухой и трескается.

Из-за ослабления иммунитета болезни становятся обычным явлением. Например, в пищеводе размножаются грибок (кандидоз), что делает глотание очень болезненным, а дефицит витаминов часто приводит к анемии, авитаминозу, пеллагре и цинге. Эти заболевания могут вызвать диарею, сыпь, отеки и сердечную недостаточность.

Как голодание влияет на организм человека

Во время первых дней голодания организм человека продолжает использовать глюкозу для получения необходимой энергии. После этого периода наступает кетоз, ведь клетки не получают углеводов. Из-за этого организм начинает расщеплять жир и вырабатывать токсические кетоновые тела. Если количество кетоновых тел в организме возрастает, у человека может возникнуть патология под названием кетоацидоз.

Кетоацидоз – симптомы:

  • в ротовой полости запах ацетона или кислых фруктов;

  • быстрое утомление, слабость;

  • головная боль;

  • снижение аппетита, а впоследствии отсутствие аппетита или отвращение к пище вообще;

  • боль в животе;

  • тошнота, рвота и понос;

  • дыхание ускоряется, становится громким;

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Окончательное голодание наступает, когда жировые запасы полностью истощаются, а белок является единственным источником топлива, доступным для организма. Пытаясь получить достаточное количество энергии, организм пытается взять белок отовсюду и начинает потреблять себя: разрушает жизненно важные органы, нервную систему и мышцы. Во время голодания основной причиной смерти становится аритмия или остановка сердца, вызванные деградацией тканей и дисбалансом электролитов, или метаболический ацидоз.

Специалисты до сих пор не пришли к общему выводу, сколько может прожить человек без пищи, однако большинство считает, что смерть наступает тогда, когда организм теряет более 40% здоровой массы тела. Вероятнее всего, что продолжительность жизни во время длительного голодания зависит от таких факторов, как состояние здоровья, возраст и жировая масса тела.

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Голодомор, Голод, Организм человека, длительный голод, Как влияет голод на организм человека.
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