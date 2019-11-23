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Они существуют: продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

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Они существуют: продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры
22:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти блюда не только помогут вам не набирать лишний вес, но и избежать проблем с пищеварением и сном.

Решение проблемы заключается в правильном выборе продуктов и умеренных порциях.

Однако помните, что самое главное для потери веса — это не беспокоиться о еде, то есть не ходить голодными. 

По этой причине рекомендуется ужинать и обязательно включать в свой последний прием пищи за день белки и витамины, которые в большинстве своем содержатся во фруктах и овощах.

Кроме того, не забывайте, что ужин в идеале должен заканчиваться за два часа до отхода ко сну.

Большинство людей, в своем стремлении похудеть, вовсе отказываются от ужина, но это большая ошибка. От того, что вы будете "есть на ночь", вы не обязательно поправитесь. Чтобы этого не произошло, ужин должен быть легким и ранним.

Доказано, что люди с четким режимом питания (в одно и то же время) имеют здоровый вес тела. 

А если вы долгое время будете оставлять свой организм без еды, то в результате вы все равно потом съедите больше, чем требуется. При этом может повыситься ваша уязвимость к диабету 2 типа, из-за взаимодействия сахара и инсулина в крови. 

Как мы уже упоминали выше, размер порций тоже имеет немаловажное значение.

Если вы садитесь ужинать голодными как волк, то вероятность того, что вы съедите больше запланированного, существенно увеличивается.

Поэтому всегда перекладывайте еду в тарелку, вместо того, чтобы есть из пакета или другой упаковки (а также сковороды), чтобы избежать переедания. 

Так, все съеденное будет у вас под постоянным контролем.

Еще рекомендуется хранить наиболее соблазнительные, но "запрещенные" продукты (такие как сладости, печенье, снэки и пр.) вне поля зрения.

Какие же продукты можно есть на ужин?

Яйцо

Куриные яйца богаты белками, а еще содержат незаменимые аминокислоты. Они быстро подарят вам чувство сытости.

Самым здоровым вариантом станут обыкновенные вареные яйца. 

Если же вы предпочитаете омлет по-французски или яичницу, то постарайтесь готовить их без масла или с минимальным количеством такового.

Сыр с грецкими орехами

Небольшая порция сыра содержит около 100 калорий, поэтому идея заключается в том, чтобы ограничиться одним кусочком и не "сорваться".

Сыр богат триптофаном и казеиновым белком. Некоторые исследования утверждают, что казеин может ускорять обмен веществ 

При желании вы можете дополнить свой кусочек сыра грецкими орехами и виноградом, который богат мелатонином. Вы убедитесь, что это тоже неплохой вариант для еды перед сном.

Индейка с тыквенным пюре

Плотный, но в тоже время низкокалорийный ужин. Попробуйте приготовить себе пюре из тыквы с индейкой.

Мясо индейки также является отличным источником триптофана и здоровых белков и переваривается значительно легче, чем куриное мясо.

На гарнир выберете что-то легкое и вкусное, например, тыквенное пюре.

Это будет здоровый и сытный ужин, который не даст вам поправиться.

Хумус с овощами

Как известно, основа хумуса — это нут, продукт, богатый витамином В6, который необходимым для синтеза мелатонина в организме. 

Лучшим дополнением к этому блюду станут овощи. Можете выбрать те, что вам больше нравятся, добавить полосочки огурца, кабачка или моркови.

Кукуруза

Кукурузу также рекомендуется есть на ужин. Только заметьте, что речь идет именно о початке, а не о консервированных банках из супермаркета. 

Данный продукт (вареная кукуруза) удаляет избыток холестерина из организма и останавливает накопление жировых запасов.

А чтобы блюдо было полезным и не привело к нежелательному набору веса, важно не приправлять его ни сливочным маслом, ни солью.

Белая рыба 

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Еще одним прекрасным вариантом для ужина станет белая рыба. Это полезно и питательно, и уж точно не заставит вас волноваться о лишних килограммах.

Белая рыба предпочтительнее, так как в синей (глубоководной) содержится больше жиров (хоть и тоже полезных). Так что жирные виды рыбы лучше потреблять все-таки в обеденное время.

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