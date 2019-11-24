Какая ягода полезна для укрепления костей?

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Клубника и земляника относятся к самым "легким" ягодам: 90% их состава – это вода, они также содержат минимальное количество углеводов и калорий.

По содержанию фруктозы, и углеводов и калорий она даже обходит арбуз. Поэтому клубника является приоритетным продуктом для того, чтобы применять ее в диетах для похудения, а большое количество чистой природной воды делает ее прекрасным средством для освобождения организма от токсинов.

Кроме того, в клубнике содержится 15 компонентов, которые способны бороться с опухолями. Также клубника имеет в своем составе:

антиоксиданты (витамин С);

антоцианы (красные пигменты);

мочегонные компоненты.

Таким образом, эта вкусная ягода также является также прекрасным мочегонным средством, и это важная причина, почему клубника является составляющей многих очистительных диет.

Клубничная диета

Клубнично-земляничная диета — это скорее очистительная диета, поэтому похудение является приятным бонусом, а не основной целью диеты. Особо популярностью клубничная диета пользуется во время сезона вызревания в конце мая – в июне.

Хотя в наше время замороженная клубника вполне доступна, однако свежие ягоды для проведения диеты предпочтительнее замороженных из-за большего содержания в них полезных для организма веществ.

Преимущества и диетические свойства клубники

Клубника может успешно применяться для того, чтобы:

лечить ожирение;

лечить запоры;

контролировать уровень холестерина;

лечить атеросклероз;

лечить ревматизм, подагру, артрит;

поддерживать хорошее здоровье костей;

сохранить здоровье волос, отсрочить появление седины;

укреплять ногти и кожу;

улучшать работу печени;

снижать темпы образования камней в желчном пузыре и почках (кроме кальцинированных);

для улучшения настроения и поддержания здоровья нервной системы;

активизации либидо (сексуального влечения);

для выведения токсинов (пестицидов, удобрений, тяжелых металлов) из кишечника;

в качестве антиоксиданта.

Противопоказания употребления клубники

Клубничная диета, как и любые монодиеты, или диеты, связанные со значительными ограничениями в рационе, должны проводиться только после консультаций врача. Самостоятельно допустимо проводить такую диету только в случае, если вы абсолютно здоровы.

Клубнику не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от аллергии на эту ягоду, а также при аллергии на салициловую кислоту. Также нежелательно применять эту диету тем, кто страдает от колитов и кишечных заболеваний.

Тем, у кого имеются кальцинированные камни в почках, употреблять клубнику запрещено. Наличие в ней щавелевой кислоты может усугубить ситуацию.