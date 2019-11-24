Какая ягода полезна для укрепления костей?

Клубника и земляника относятся к самым "легким" ягодам: 90% их состава – это вода, они также содержат минимальное количество углеводов и калорий.
По содержанию фруктозы, и углеводов и калорий она даже обходит арбуз. Поэтому клубника является приоритетным продуктом для того, чтобы применять ее в диетах для похудения, а большое количество чистой природной воды делает ее прекрасным средством для освобождения организма от токсинов.
Кроме того, в клубнике содержится 15 компонентов, которые способны бороться с опухолями. Также клубника имеет в своем составе:
Таким образом, эта вкусная ягода также является также прекрасным мочегонным средством, и это важная причина, почему клубника является составляющей многих очистительных диет.
Клубничная диета
Клубнично-земляничная диета — это скорее очистительная диета, поэтому похудение является приятным бонусом, а не основной целью диеты. Особо популярностью клубничная диета пользуется во время сезона вызревания в конце мая – в июне.
Хотя в наше время замороженная клубника вполне доступна, однако свежие ягоды для проведения диеты предпочтительнее замороженных из-за большего содержания в них полезных для организма веществ.
Преимущества и диетические свойства клубники
Клубника может успешно применяться для того, чтобы:
Противопоказания употребления клубники
Клубничная диета, как и любые монодиеты, или диеты, связанные со значительными ограничениями в рационе, должны проводиться только после консультаций врача. Самостоятельно допустимо проводить такую диету только в случае, если вы абсолютно здоровы.
Клубнику не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от аллергии на эту ягоду, а также при аллергии на салициловую кислоту. Также нежелательно применять эту диету тем, кто страдает от колитов и кишечных заболеваний.
Тем, у кого имеются кальцинированные камни в почках, употреблять клубнику запрещено. Наличие в ней щавелевой кислоты может усугубить ситуацию.