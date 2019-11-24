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Какая ягода полезна для укрепления костей?

Какая ягода полезна для укрепления костей?
11:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для здоровья наших костей требуется целый набор питательных веществ: кальций, фосфор, магний, цинк, марганец, медь и витамин D.

Клубника и земляника относятся к самым "легким" ягодам: 90% их состава – это вода, они также содержат минимальное количество углеводов и калорий.

По содержанию фруктозы, и углеводов и калорий она даже обходит арбуз. Поэтому клубника является приоритетным продуктом для того, чтобы применять ее в диетах для похудения, а большое количество чистой природной воды делает ее прекрасным средством для освобождения организма от токсинов.

Кроме того, в клубнике содержится 15 компонентов, которые способны бороться с опухолями. Также клубника имеет в своем составе:

  • антиоксиданты (витамин С);
  • антоцианы (красные пигменты);
  • мочегонные компоненты.

Таким образом, эта вкусная ягода также является также прекрасным мочегонным средством, и это важная причина, почему клубника является составляющей многих очистительных диет.

Клубничная диета

Клубнично-земляничная диета — это скорее очистительная диета, поэтому похудение является приятным бонусом, а не основной целью диеты. Особо популярностью клубничная диета пользуется во время сезона вызревания в конце мая – в июне.

Хотя в наше время замороженная клубника вполне доступна, однако свежие ягоды для проведения диеты предпочтительнее замороженных из-за большего содержания в них полезных для организма веществ.

Преимущества и диетические свойства клубники

Клубника может успешно применяться для того, чтобы:

  • лечить ожирение;
  • лечить запоры;
  • контролировать уровень холестерина;
  • лечить атеросклероз;
  • лечить ревматизм, подагру, артрит;
  • поддерживать хорошее здоровье костей;
  • сохранить здоровье волос, отсрочить появление седины;
  • укреплять ногти и кожу;
  • улучшать работу печени;
  • снижать темпы образования камней в желчном пузыре и почках (кроме кальцинированных);
  • для улучшения настроения и поддержания здоровья нервной системы;
  • активизации либидо (сексуального влечения);
  • для выведения токсинов (пестицидов, удобрений, тяжелых металлов) из кишечника;
  • в качестве антиоксиданта.

Противопоказания употребления клубники

Клубничная диета, как и любые монодиеты, или диеты, связанные со значительными ограничениями в рационе, должны проводиться только после консультаций врача. Самостоятельно допустимо проводить такую диету только в случае, если вы абсолютно здоровы.

Клубнику не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от аллергии на эту ягоду, а также при аллергии на салициловую кислоту. Также нежелательно применять эту диету тем, кто страдает от колитов и кишечных заболеваний.

Тем, у кого имеются кальцинированные камни в почках, употреблять клубнику запрещено. Наличие в ней щавелевой кислоты может усугубить ситуацию.

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Здоровье, Клубника, Земляника, Кальций, Советы медиков, Укрепления костей, Костей.
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