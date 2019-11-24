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Чем опасно для здоровья грязное постельное белье?

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Чем опасно для здоровья грязное постельное белье?
14:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Еесли вы регулярно спите на грязном постельном белье, вы должны знать о негативных последствиях, которые могут отразиться на вашем организме.

  • 1

    Пять причин чаще менять постельное белье.

    Большинство людей в современном мире живут в бешеном темпе. Чего только стоит одно утро: проснуться. взбодриться, привести себя в порядок, сделать зарядку или успеть в спортзал, приготовить завтрак, отвести детей в школу… В этой суете у нас зачастую не хватает ни времени, ни сил на элементарные вещи, например, раз в неделю постирать постельное белье. 

    Высыпания

    Высыпания, воспаления, акне, раздражение и ранние признаки старения могут быть следствием того, что ваше постельное белье уже не первой свежести. Каждую ночь мы оставляем на постельном белье отмершие частицы своей кожи, волос, кожного сала, следы пота и прочие нелицеприятные вещи. Это служит отличной средой для размножения постельных клещей и микроорганизмов. Поэтому никогда не ложитесь в постель, не смыв макияж и не приняв душ.

  • 2

    Раздражение кожи и экзема

    Ситуация может усугубиться, если у вас чувствительная и склонная к раздражениям кожа. Если ваше постельное белье уже не первой свежести, постарайтесь хотя бы не мазать лицо на ночь жирными кремами и не спать лицом в подушку.

  • 3

    Грибковые и бактериальные инфекции

    Все мы потеем ночью, а влага, как известно, отличная среда для размножения бактерий, грибков и плесени. К примеру, споры плесени кладоспориум, которая особенно любит разрастаться на матрацах, могут вызывать астму, пневмонию и грибковые инфекции организма — онихомикозы. Исследования показывают, что на однонедельном постельном белье микробов в разы больше, чем на дверной ручке туалета!

  • 4

    Пылевые клещи

    Эти паразиты являются частью семейства пауков и питаются отмершими частичками кожи. Они могут вызывать раздражения и воспаления кожи, а также хронические респираторные заболевания. Чем дольше вы откладываете стирку, тем труднее будет по-настоящему избавиться от клещей.

  • 5

     Аллергии

    Неудивительно, что бактерии и пылевые клещи могут вызывать или ухудшать течение аллергии, нацеливаясь на ослабленную иммунную систему. Три основные вещи, которые необходимо избегать на постельных принадлежностях, это пылевые клещи, плесень и грибок. Они вызывают аллергии и ухудшают существующие. Не пожалейте денег на постельные принадлежности, изготовленные из гипоаллергенных материалов: они не впитывают влагу, поэтому плесень и клещи не могут размножаться.

    По мнению специалистов, стирать постельное белье нужно не реже, чем раз в неделю. Также не забудьте менять синтетические подушки каждые два-три года, а пуховые — каждые пять-шесть лет. Таким образом вы обезопасите себя, не оставив ни малейшего шанса клещам и бактериям превратить вашу жизнь в кошмар. И последний совет: храните постельное белье исключительно в сухом месте.

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Здоровье, Белье, Спальня, Постельное белье, Советы медиков.
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