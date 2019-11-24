Чем опасно для здоровья грязное постельное белье?

1 Пять причин чаще менять постельное белье. Большинство людей в современном мире живут в бешеном темпе. Чего только стоит одно утро: проснуться. взбодриться, привести себя в порядок, сделать зарядку или успеть в спортзал, приготовить завтрак, отвести детей в школу… В этой суете у нас зачастую не хватает ни времени, ни сил на элементарные вещи, например, раз в неделю постирать постельное белье. Высыпания Высыпания, воспаления, акне, раздражение и ранние признаки старения могут быть следствием того, что ваше постельное белье уже не первой свежести. Каждую ночь мы оставляем на постельном белье отмершие частицы своей кожи, волос, кожного сала, следы пота и прочие нелицеприятные вещи. Это служит отличной средой для размножения постельных клещей и микроорганизмов. Поэтому никогда не ложитесь в постель, не смыв макияж и не приняв душ.

2 Раздражение кожи и экзема Ситуация может усугубиться, если у вас чувствительная и склонная к раздражениям кожа. Если ваше постельное белье уже не первой свежести, постарайтесь хотя бы не мазать лицо на ночь жирными кремами и не спать лицом в подушку.

3 Грибковые и бактериальные инфекции Все мы потеем ночью, а влага, как известно, отличная среда для размножения бактерий, грибков и плесени. К примеру, споры плесени кладоспориум, которая особенно любит разрастаться на матрацах, могут вызывать астму, пневмонию и грибковые инфекции организма — онихомикозы. Исследования показывают, что на однонедельном постельном белье микробов в разы больше, чем на дверной ручке туалета!

4 Пылевые клещи Эти паразиты являются частью семейства пауков и питаются отмершими частичками кожи. Они могут вызывать раздражения и воспаления кожи, а также хронические респираторные заболевания. Чем дольше вы откладываете стирку, тем труднее будет по-настоящему избавиться от клещей.