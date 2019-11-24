Ночные смены повышают риск развития рака

Новости шоу бизнеса:Американские учёные обнаружили взаимосвязь между работой в ночные смены и образованием раковых клеток.

Исследования подтвердили, что недостаток ночного сна повышает риск появления онкологического заболевания.

В новом исследовании специалисты из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле выяснили, что при работе ночью организм человека вырабатывает на 80% меньше химических веществ, которые есть побочными продуктами процесса восстановления тканей ДНК. Это свидетельствует о важности ночного сна для восстановления клеток.

В своём исследовании учёные следили за показателями 50 работников ночной смены и проверяли уровень концентрации вещества 8-OH-dG, которое организм производит как побочный продукт восстановления ДНК. Затем этих же людей попросили работать в дневную смену, и было замечено, что уровень химического вещества вырос на 300%.

Ученые придумали гипотезу о том, что этот эффект связан с недостатком в крови работающих ночью мелатонина – гормона сна. Таким образом, в человеческом организме накапливаются повреждения ДНК, что приводит к более быстрому образованию раковых опухолей. Тем, кто продолжает работать в ночную смену, врачи рекомендуют принимать пищевые добавки с мелатонином для помощи организму.