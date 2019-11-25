Этот овощ оказался мощным лекарством от рака

Новости шоу бизнеса:Полезными для здоровья являются любые разновидности лука, вне зависимости от его цвета.

Употребление красного лука может помочь в борьбе с раком.

В этой разновидности здорового питания находятся мощные компоненты, которые доказали свою исключительную силу в деле уничтожения опухолей.

Красный лук, который часто используется в средиземноморской диете, насыщен мощными компонентами. Исследователи выяснили, что один из этих компонентов, относящийся к классу антоцианинов и также отвечающий за окраску данного овоща, замедляет распространение опухолей. Другой — флавоноид кверцетин — обладает способностью уменьшать размер раковых клеток.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что лук превосходно справляется с задачей уничтожения раковых клеток. Он активирует биологические пути, которые побуждают клетки к совершению самоубийства. Для развития опухолей создается нетерпимое обстановка, между клетками нарушаются связи, и это подавляет рост болезни. Но наиболее мощными способностями в деле борьбы с раком обладает именно красный лук.

Свои выводы ученые сделали после того, как поместили клетки опухолей кишечника в прямой контакт с экстрактом кверцетина, который был добыт из 5 разновидностей лука. Самым мощным оказался именно красный лук.

Некоторые скептики замечают, что во время этих исследований было лишь точно установлено, что лук воздействует на клетки рака груди, однако экстракты определенных разновидностей лука справились с уничтожением раковых клеток только в лаборатории. А это совсем не значит, что то же самое произойдет и в организме человека, условия в котором которого значительно более сложные.

Если ученые смогут выяснить, какие именно молекулы данного овоща обладают столь мощным положительным эффектом, то именно они и могут быть положены в основу создания новых лекарств от рака, как подчеркивают скептики.