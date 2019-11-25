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Этот овощ оказался мощным лекарством от рака

Этот овощ оказался мощным лекарством от рака
11:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезными для здоровья являются любые разновидности лука, вне зависимости от его цвета.

Употребление красного лука может помочь в борьбе с раком.

В этой разновидности здорового питания находятся мощные компоненты, которые доказали свою исключительную силу в деле уничтожения опухолей.

Красный лук, который часто используется в средиземноморской диете, насыщен мощными компонентами. Исследователи выяснили, что один из этих компонентов, относящийся к классу антоцианинов и также отвечающий за окраску данного овоща, замедляет распространение опухолей. Другой — флавоноид кверцетин — обладает способностью уменьшать размер раковых клеток.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что лук превосходно справляется с задачей уничтожения раковых клеток. Он активирует биологические пути, которые побуждают клетки к совершению самоубийства. Для развития опухолей создается нетерпимое обстановка, между клетками нарушаются связи, и это подавляет рост болезни. Но наиболее мощными способностями в деле борьбы с раком обладает именно красный лук.

Свои выводы ученые сделали после того, как поместили клетки опухолей кишечника в прямой контакт с экстрактом кверцетина, который был добыт из 5 разновидностей лука. Самым мощным оказался именно красный лук.

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Некоторые скептики замечают, что во время этих исследований было лишь точно установлено, что лук воздействует на клетки рака груди, однако экстракты определенных разновидностей лука справились с уничтожением раковых клеток только в лаборатории. А это совсем не значит, что то же самое произойдет и в организме человека, условия в котором которого значительно более сложные.

Если ученые смогут выяснить, какие именно молекулы данного овоща обладают столь мощным положительным эффектом, то именно они и могут быть положены в основу создания новых лекарств от рака, как подчеркивают скептики.

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Все по теме:

Рак, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Овощи, Лекарство от рака, Красный лук, Советы медиков.
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