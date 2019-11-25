Белоснежная улыбка: домашние средства для осветления зубов

1 Сода Осветлить зубы можно, добавив в пасту немного соды. Учтите, что каждый день зубы содой чистить нельзя. Чтобы снизить абразивность, подождите, пока сода немного растворится в пасте. Некоторые наносят пасту с содой на фольгу, оборачивая ею зубы на 5 минут, а затем полоскают рот.

2 Куркума Забавно: куркуму используют для затемнения блюд, но в случае с зубами она дает осветление! Просто добавьте немного куркумы в пасту и почистите зубы.

3 Сок лимона Наберите полстакана воды, добавьте в него несколько капель сока лимона и пополощите рот. Кислота поможет убрать налет и осветлить зубы.

4 Яблочный уксус Как и лимонный сок, уксус – это кислота, имеющая чистящий эффект. В стакан воды влейте чайную ложечку уксуса, чтобы прополоскать рот. Ополаскивания с кислотой рекомендуется делать не чаще 1-2 раз в неделю.

5 Банановая кожура Банановая кожура – это природная зубная паста. Потрите внутренней стороной зубы, если надо очистить их, а щетки и пасты под рукой нет.

6 Манго Дивный фрукт обладает приятным эффектом – он очищает зубы! Почаще ешьте манго, если хотите добиться красивой улыбки.

7 Активированный уголь Несмотря на черный цвет, активированный уголь чистит зубы, да еще и борется с дурным запахом. Надо размять таблетку угля и смешать с пастой, а затем почистить зубы. Вот вам исторический факт: еще в древности древесный уголь использовали в качестве зубной пасты!

8 Изюм Честно признаюсь, данный метод я не проверяла, так как не особо-то и люблю изюм. Однако сладкоежки в голос уверяют, что частые перекусы изюмом помогают очистить зубы. Готовы проверить его эффект?

9 Клубника Еще один превосходный фрукт в нашем списке, обладающий чистящими свойствами. Приготовьте ароматную клубничную пасту! Просто раздавите мякоть плода и положите кусочек клубники на щетку с обычной пастой. Почистите рот и прополощите его, чтобы убрать кусочки фрукта. Ваше дыхание будет восхитительно вкусным, а зубки станут светлее.

10 Ромашка Чудесное растение обладает безграничными полезными свойствами, когда речь заходит о здоровье. Полоскание отваром ромашки уберет бактерии, предотвратит кровоточивость десен, снимет боль и поможет в борьбе с налетом. Вам лень часто полоскать зубы? Тогда просто пейте ромашковый чай. Поскольку ромашка обладает успокаивающим эффектом, чай из нее лучше пить перед сном.

11 Мята Как и ромашка, мята обладает мощными свойствами бактерицида и антисептика. Добавляйте в чай лепестки мяты или жуйте ее. Убивая бактерии, мы предотвращаем появление болезнетворного налета.