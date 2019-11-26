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Настоящие свойства гречишного мёда раскрыл эксперт

Настоящие свойства гречишного мёда раскрыл эксперт
02:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что гречишный мёд имеет специфический вкус и аромат, его свойства не сравнимы даже с витаминами.

Этот вид меда очень полезен женщинам после 40 лет, которые испытывают дефицит железа, ведь это лакомство вдоволь им насыщено.

Его регулярное потребление улучшает работу и укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также стимулирует кровообращение и нормализует состав крови.

Гречишный мёд болезни убьёт в том случае, если не добавлять его в очень горячий чай. Лучше всего в течение двух месяцев утром натощак съедать одну столовую ложку меда.

Кроме того, гречишный мед помогает побороть кожные заболевания, если добавлять его в маски с алоэ. Этот вид мёда поможет устранить гнойные раны, угревую сыпь и другие проблемы.

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Однако использовать маску с гречишным медом эксперты рекомендуют в умеренных количествах - не чаще, чем два раза в месяц. Несмотря на свою свою пользу, гречишный мед может нести и опасные последствия. Из-за своего насыщенного состава лакомство может стать причиной аллергии. Эксперты рекомендуют перед употреблением и нанесением на кожу провести тест.

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