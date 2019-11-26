Лучшие продукты для женской красоты и здоровья

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали пять продуктов, необходимых для женской красоты и здоровья.

Основное место в списке отводится молочным продуктам, из которых женский организм получает большое количество кальция, помогающего поддерживать здоровье зубов, костей, волос и ногтей.

Также специалисты советуют женщинам не реже двух раз в неделю употреблять в пищу красную рыбу. В ней содержатся особенно полезные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, позволяющие, среди прочего, предотвратить появление ранних морщин. Вообще морепродукты помогают бороться с атеросклерозом, улучшают кровообращение, что благоприятно сказывается на тургоре и цвете кожи.

Обязательно нужно обратить внимание на продукты с содержанием витамина С, который улучшает состояние и внешний вид кожи. Апельсины, мандарины, грейпфруты, болгарский перец, томаты, а также квашеная капуста содержат витамин С, который является антиоксидантом.

Крайне полезны орехи. Они содержат витамин Е, обладающий антиоксидантным действием. Он задерживает процесс старения кожи и создаёт барьер от ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды орехов, например, миндаль и фисташки, имеют в составе те же омега-3 кислоты, которые, кроме прочего, являются природным антидепрессантом.

Замыкает список тёмный (горький) шоколад, он должен быть обязательно высокого качества. В его состав входят магний, марганец, медь, цинк и фосфор, необходимые для стабилизации гормонального фона.