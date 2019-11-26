Скачать
Вторник, 26.11.2019
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Привычки, которые могут испортить здоровье

Привычки, которые могут испортить здоровье
20:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики обдумали проблему и назвали самые вредные утренние привычки.

Следование некоторым ритуалам, вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению.

Тем не менее, большинство людей живет с подобными привычками много лет.

Резкий подъем с кровати по будильнику

Американские специалисты считают, что при этом в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что, в свою очередь, способствует различным негативным проявлениям – перепадам давления, изменениям в режиме сердцебиения и даже приливу агрессии. Кроме того, быстрый подъем может стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке. Совет медиков прост: заведите будильник на 5 минут раньше, дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, и только потом не спеша вставайте.

Смартфоны и компьютеры

Медики настоятельно рекомендуют в утреннее время изолировать себя от смартфонов и компьютеров. Избегая я раннего утра мыслей о предстоящий делах и проблемах, мы значительно укрепляем собственное психологическое здоровье и нервную систему. Что касается серфинга в соцсетях, то тратить на него утреннее время абсолютно неэффективно: все, чего вы добьетесь, — это лишь повышение уровня стресса и напряжения.

Невероятно: этот повседневный продукт спасет вас от глухоты
Невероятно: этот повседневный продукт спасет вас от глухотыЧитать полностью

Привычка умываться горячей водой

Эта гигиеническая процедура также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умываться следует умеренно прохладной водой. А горячая вода не тонизирует, да еще и сушит кожу!

Кофе натощак

И эта, такая любимая многими привычка, помогающая проснуться, также вредна. Врачи уверяют, что она может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы.

Мысли о плохом

Не стоит начинать свое утро с мыслей о плохом – о потерянном накануне зонтике, задерживающейся зарплате и трудном отчете. Это испортит вам не только утро, но и весь последующий день. Психологи советуют: лучшее, что вы можете сделать – это начать утро с любимой музыки и хороших мыслей!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Привычки, Советы медиков, Утрение привычки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 В Украине снизят цены на газ для населения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь