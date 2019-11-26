Привычки, которые могут испортить здоровье

Новости шоу бизнеса:Медики обдумали проблему и назвали самые вредные утренние привычки.

Следование некоторым ритуалам, вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению.

Тем не менее, большинство людей живет с подобными привычками много лет.

Резкий подъем с кровати по будильнику

Американские специалисты считают, что при этом в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что, в свою очередь, способствует различным негативным проявлениям – перепадам давления, изменениям в режиме сердцебиения и даже приливу агрессии. Кроме того, быстрый подъем может стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке. Совет медиков прост: заведите будильник на 5 минут раньше, дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, и только потом не спеша вставайте.

Смартфоны и компьютеры

Медики настоятельно рекомендуют в утреннее время изолировать себя от смартфонов и компьютеров. Избегая я раннего утра мыслей о предстоящий делах и проблемах, мы значительно укрепляем собственное психологическое здоровье и нервную систему. Что касается серфинга в соцсетях, то тратить на него утреннее время абсолютно неэффективно: все, чего вы добьетесь, — это лишь повышение уровня стресса и напряжения.

Привычка умываться горячей водой

Эта гигиеническая процедура также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умываться следует умеренно прохладной водой. А горячая вода не тонизирует, да еще и сушит кожу!

Кофе натощак

И эта, такая любимая многими привычка, помогающая проснуться, также вредна. Врачи уверяют, что она может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы.

Мысли о плохом

Не стоит начинать свое утро с мыслей о плохом – о потерянном накануне зонтике, задерживающейся зарплате и трудном отчете. Это испортит вам не только утро, но и весь последующий день. Психологи советуют: лучшее, что вы можете сделать – это начать утро с любимой музыки и хороших мыслей!