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Каши и крупы для женского здоровья

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Каши и крупы для женского здоровья
21:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Рейтинг из 5 самых распространенных каш, которые принесут вам максимум пользы.

  • 1

    Все мы с детства знаем, простую истину: каша — залог здоровья.

    Однако чтобы действительно ощутить всю целительную силу злаков, нужно подходить к выбору и употреблению каш с учетом особенностей их состава. 

    Овсяная каша

    Давно известно, что каша красоты делается из овсянки. И она стала синонимом полезного завтрака. Полезна она как для желудка, так и для кишечного тракта, особенно в утренние часы. Овсянка мягко обволакивает стенки желудка, выводит из кишечника токсины и мусор, способствует нормализации обмена веществ. А клетчатка, которой так богат овес, способствует насыщению, так что «кусочничать» днем после такого завтрака вам точно не захочется.

    Среди других полезных веществ в овсянке особо следует выделить биотин — витамин группы В, который отвечает за здоровье и красоту ногтей, волос, кожи. Также в овсе содержится много аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы.

    Но даже с такой полезной кашей как овсянка стоит быть осторожным, особенно людям, которые не переносят глютен, ведь его в этом продукте немало. В некоторых случаях овсянка может быть противопоказана. Так что при возникновении любого дискомфорта лучше проконсультируйтесь с врачом.

  • 2

    Гречневая каша

    Гречка входит в разряд так называемых серых круп, которые рекомендуются всеми педиатрами для детского питания. Да и взрослым гречневая каша может принести немало пользы. Гречка — настоящий рекордсмен по содержанию целого ряда микроэлементов: железо, магний, калий, никель, кобальт здесь содержатся в изобилии.

    Благодаря такому составу гречка, в частности, служит важной составляющей лечебного питания больных анемией. Также микроэлементы гречки насыщают клетки кислородом и способствуют выведению из организма токсичных веществ. А витамины А и Е, которые являются мощным антиоксидантом, способствует замедлению процессов старения, укрепляет иммунитет, служит для профилактики онкологических заболеваний.

    А еще гречка идеально вписывается в рацион спортивного питания — на 100 грамм продукта в ней 6 г белка и всего 160 ккал.

  • 3

    Перловая каша

    Если вы страдаете расстройствами сна, то перловая каша должна стать обязательной составляющей вашего рациона. Все потому, что в ней в изобилии содержится мелатонин — гормон, недостаток которого в организме приводит к бессоннице и повышенной тревожности. Перловую кашу в этом случае лучше всего употреблять на ужин.

    Помимо этого перловка богата фтором и селеном, а белка в ней содержится больше, чем в любой другой крупе. Много в перловой каше лизина — вещества, которое помогает организму противостоять вирусам, а также способствует выработке коллагена, столь необходимого для гладкой и упругой кожи. В качестве бонуса — профилактика запоров, колитов и малокровия, укрепление костей и улучшение пищеварения.

  • 4

    Пшенная каша

    Пшено — прекрасный источник медленных углеводов, растительных жиров, витаминов группы В. Эти микроэлементы крайне важны для памяти, здоровой кожи, крепкой нервной системы. Пшенка выгодно отличается еще по нескольким показателям: белка в ней больше чем в рисе и ячмене, по количеству фосфора крупа обгоняет мясо, а содержание фолиевой кислоты значительно превышает аналогичные показатели в кукурузе и пшенице. Цинк, калий, натрий, магний, бром, йод — все эти вещества также можно найти в пшенной каше.

    Если ищете способ разнообразить рацион полезным и вкусным продуктом, то пшенная каша станет прекрасным вариантом. Сочетайте ее с овощами, творогом, грибами, используйте в качестве гарнира — пшенная каша в любом случае будет хороша!

  • 5

    Рисовая каша

    Для умственной деятельности лучшего продукта, чем рисовая каша, пожалуй, не найти. Рис богат тиамином, который стимулирует деятельность головного мозга, а также пиридоксином, отвечающим за работу нервной системы, и рибофлавином, активизирующим процессы кроветворения. Рис играет немаловажную роль для здоровья суставов. Он способен поглощать лишнюю соль, выводить из организма шлаки и токсины.

    Показана рисовая каша и людям, страдающим диабетом, так как эффективно снижает уровень сахара в крови. Всем остальным рис поможет укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость различным заболеваниям.

    Хорошая новость: рис не содержит глютена, а значит употреблять его можно не опасаясь какой-либо аллергической реакции. Правда наиболее полезным считается все-таки неочищенным коричневый рис — в его оболочке содержится до 80% полезных питательных веществ.

    Каша, безусловно, продукт полезный и необходимый для правильного функционирования организма. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте новые крупы, почаще включайте их в свой рацион — и в скором времени вы обязательно заметить перемены к лучшему!

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