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Врачи рассказали, что помогает и не помогает выздороветь при простуде

Врачи рассказали, что помогает и не помогает выздороветь при простуде
01:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:21.10 - 22:07 Простуда: что помогает и не помогает выздороветь? | Здоровье В сырую и холодную осеннюю погоду риск заболеть простудой высок как никогда.

Мнение немецких медиков о том, что помогает справиться с симптомами простуды, а что — нет, опубликовал портал Focus Online.

Пить больше жидкости. Врачи подтверждают, что для быстрого избавления от патогенных микроорганизмов на слизистых оболочках, необходимо употреблять больше жидкости. По их словам, если слизистые оболочки достаточно увлажнены, они выделяют больше слизи, которая помогает выводить патогенные микроорганизмы из организма. Во всяком случае, во время простуды действительно имеет смысл прислушиваться к совету выпивать два литра воды в день, заявили эксперты.

Больше потеть. Образование пота не только стимулирует защитные силы организма – благодаря этому вирусы и бактерии дополнительно удаляются через кожу. Что особенно хорошо активизирует выделение пота: теплая одежда и горячие напитки.

Теплая ванна. Это средство также эффективно. Вода расслабляет организм, одновременно увлажняя слизистые оболочки носа, горла и бронхов. Врачи рекомендуют принимать ванну с водой температурой порядка 37 градусов и не более 15 минут.

Сон. Исследования показали, что недостаток сна увеличивает риск простуды. Люди, которые спят менее семи часов в день, имеют в три раза больше шансов заболеть простудой, чем люди, которые спят не менее восьми часов в сутки.

Что не помогает против простуды?

Антибиотики. Против простуды не помогают антибиотики. Причина: наиболее распространенные типы простуды вызваны вирусами. Антибиотики мало что могут сделать против них. Они работают только против бактерий.

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Напитки с добавлением алкоголя. Не стоит верить в то, что горячий грог или глинтвейн действуют как домашнее средство от простуды — это не соответствует действительности, подчеркивают эксперты.

«Алкоголь усложняет для организма выявление патогенных микроорганизмов, замедляет функции иммунной системы. Вместо глинтвейна гораздо полезнее пить чай с имбирем. Содержащиеся в нем витамин С и магний действительно поддерживают иммунитет», — пояснили специалисты.

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Простуда, Что помогает выздороветь при простуде, Что не помогает выздороветь при простуде.
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