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Врачи рассказали, какие самые полезные соки для мужского здоровья

Врачи рассказали, какие самые полезные соки для мужского здоровья
06:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Гранатовый, тыквенный, арбузный и сельдерейный сок вошли в список наиболее полезных для их здоровья.

Зарубежные специалисты рассказали, что гранатовый сок содержит в своем составе такие полезные витамины, как витамин А, B1, B2, B6, C, и микроэлементы – железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок превосходит даже красное вино. Благодаря его употреблению улучшается состояние кровеносных сосудов – в этом аспекте гранатовый сок полезен для мужской потенции: он способствует продолжительной эрекции.

Что касается тыквенного сока, то он отличается высоким содержанием цинка, благодаря чему повышает уровень тестостерона. Этот сок часто рекомендуется для профилактики простатита.

Арбузный сок содержит цитруллин, аминокислоту с сосудорасширяющим эффектом. Механизм действия цитруллина на сосуды полового члена отдаленно напоминает силденафил, действующее вещество «синих таблеток». В организме цитруллин трансформируется в другую аминокислоту – аргинин, увеличивающий уровень оксида азота, который усиливает приток крови к половому органу и обеспечивает стойкую эрекцию.

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Сельдерейный сок содержит много вещества андротестосерона, которое преобразуется в тестостерон. Он рекомендуется к употреблению не только мужчинам – этот сок помогает и при болезнях кишечно-желудочного тракта, мочекаменной болезни.

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