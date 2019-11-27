ТОП-4 варенья, которое укрепляет иммунитет

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Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет. Особенно полезны в сезон простудных инфекций такие варенья, как:

Облепиховое. Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.