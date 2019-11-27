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ТОП-4 варенья, которое укрепляет иммунитет

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ТОП-4 варенья, которое укрепляет иммунитет
12:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи заявили, что варенье укрепляет иммунную систему. А поэтому оно очень полезно зимой.

  • 1

    Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет. Особенно полезны в сезон простудных инфекций такие варенья, как:

    Облепиховое. Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

  • 2

    Клюквенное. Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

  • 3

    Рябиновое. Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.

  • 4

    Сливовое. Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.

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Здоровье, Иммунитет, Варенье, Советы медиков, Полезные варенья.
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