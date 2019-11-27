Что можно сделать, чтобы сохранить сердце здоровым

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Рекомендаций относительно того, что и как нужно делать, чтобы сохранить здоровье, в том числе и здоровье сердца, очень много. Но мы предлагаем вам остановиться на трех самых важных факторах: еде, физических нагрузках и сне.

Итак, вот ключевые факторы для здоровья сердца:

Здоровое питание: мы то, что мы едим

Думайте, что вы кладете в тарелку. Еда должна быть не только полезной, она должна быть еще и эмоционально заряженной. Ешьте то, что хочется сейчас, выбирайте "живую" пищу (которая прошла минимальную термическую обработку), исключите трансжиры. И еще – обращайте внимание на то, сколько и как вы едите. Даже самая полезная еда становится ядом, если есть килограммами. Бегемоты, например, едят безобидную травку, и весят тонны. Уменьшайте порции.

Второе – научитесь наконец наслаждаться приемом пищи. Ешьте спокойно, медленно и с удовольствием, а не заглатывая кусок мяса, параллельно листая новостную ленту. Сели за стол – отложите все и насладитесь вкусным блюдом.