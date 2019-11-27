Это нормально: стоит ли беспокоиться из-за появления ранней седины

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали седину признаком хорошего здоровья.

Испанские ученые утверждают, что ранняя седина – это не эстетический недостаток, а признак долголетия. Научные специалисты из Мадрида сделали такие выводы, проведя ряд исследований, во время которых изучалась взаимосвязь между цветом волос и общим состоянием здоровья.

В ходе наблюдений были изучены истории болезней 5 тысяч добровольцев в возрасте 30-60 лет. Ученые установили, что цвет волос напрямую связан с уровнем содержания в организме особого вещества глуатион. Оно необходимо для секреции пигмента, который обеспечивает цвет волос.

Важно и то, что глуатион принимает участие в защите организма от таких опасных недугов как онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и болезнь Альцгеймера. С возрастом уровень глуатиона снижается, и возрастает риск появления вышеперечисленных заболеваний.

В результате проведенных наблюдений был установлен важный результат: ранняя седина указывает на то, что организм не растрачивает глуатион на секрецию пигментов, обеспечивающих цвет волос. Благодаря этому иммунная система имеет возможность противостоять опасным недугам. Поэтому седые волосы в 30-40 лет – это признак хорошего здоровья и долголетия.