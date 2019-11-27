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Лекарств не нужно: эффективные средства как "запустить" желудок

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Лекарств не нужно: эффективные средства как "запустить" желудок
23:15 Ср, 27 Ноябрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы не доводить все до крайностей, нужно сбалансировать и, при необходимости, ускорить процессы переваривания пищи.

Начните день с кефира

Утром, когда мы просыпаемся, организм еще не готов к активной работе, в том числе, к перевариванию пищи. Запустить пищеварительную систему поможет стакан кефира. Кислота в этом продукте разжигает пищеварительный огонь, а белок способствует работе ферментативной системы.

Съешьте немного горчицы

Ускорить переваривание тяжелых для желудка продуктов помогут острые специи, в частности, горчица. Эта приправа увеличивает выделение желудочного сока во время еды, поэтому способствует пищеварительному процессу.

Стакан теплой воды перед едой и горячей – между блюдами

Подготовьте желудок к приему пищи – выпейте за 20-30 минут стакан теплой воды (около 36-37 градусов). Такая вода смоет остатки желудочного сока, который находился в желудке долгое время, и уйдет в кишечник. Освобожденный желудок выделит свежий желудочный сок, который переварит пищу более эффективно. Вода должна быть обязательно близкой к температуре тела, поскольку холодные напитки гасят пищеварительное «пламя» и усложняют переваривание пищи.

А во время еды позвольте себе два-три глотка горячей воды. Она обеспечит хорошее увлажнение без «затопления» пищеварительной системы, когда она только начинает пищеварение.

После еды воду уже пить нельзя – она снижает концентрацию желудочного сока как раз в процессе переработки пищи, что чревато тяжестью в желудке и его «остановкой».

Имбирь с лимоном и солью перед едой

Разжечь огонь пищеварения поможет имбирь с лимоном и солью. Приступая к сытной пище, съешьте кусочек свежего имбиря с подсоленной долькой лимона. Такой коктейль активизирует слюнные железы, вырабатывая необходимые ферменты, поэтому питательные вещества в пище легко усваиваются.

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Питание, Здоровье, Желудок, Пищеварение.
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