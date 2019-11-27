Как не заболеть: лучшая "добавка" в чай

Новости шоу бизнеса:Что нужно добавлять в чай, чтобы не болеть в холода.

Для укрепления иммунитета во время холодов стоит обратить внимание на такой полезный продукт, как имбирь.

Самый простой и распространенный метод лечения – добавлять его корень в чай.

Нужно отметить, что имбирь чрезвычайно богат углеводами, антиоксидантами, аминокислотами и различными витаминами. Чай из 50 грамм имбиря вылечит от любой простуды и мгновенно понизит температуру.

Однако у имбиря, как и у любого растения, есть противопоказания. Не рекомендован имбирь при стойкой гипертонии, острых воспалительных процессах в органах пищеварения, а также при камнях в желчном пузыре.