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Как не заболеть: лучшая "добавка" в чай

Как не заболеть: лучшая "добавка" в чай
18:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Что нужно добавлять в чай, чтобы не болеть в холода.

Для укрепления иммунитета во время холодов стоит обратить внимание на такой полезный продукт, как имбирь.

Самый простой и распространенный метод лечения – добавлять его корень в чай.

Нужно отметить, что имбирь чрезвычайно богат углеводами, антиоксидантами, аминокислотами и различными витаминами. Чай из 50 грамм имбиря вылечит от любой простуды и мгновенно понизит температуру.

Невероятно: этот повседневный продукт спасет вас от глухоты

Однако у имбиря, как и у любого растения, есть противопоказания. Не рекомендован имбирь при стойкой гипертонии, острых воспалительных процессах в органах пищеварения, а также при камнях в желчном пузыре.

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Советы, Имбирь, Напиток, Чай.
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