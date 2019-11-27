Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным

Новости шоу бизнеса:Эта комбинация из разных соков сделает вас максимально здоровыми.

Домашние соки являются наиболее полезными и питательными для организма. Впрочем, существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу. В частности, речь идет о соке из свеклы, моркови и яблока.

Яблоки

Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия, и никакого жира или холестерина. В яблоках есть высокое содержание углеводов, особенно фруктозы и глюкозы, что дает организму энергию и предотвращает усталость.

Морковь

Морковь – богата витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Она помогает в потере веса и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.

Свекла

Свекла имеет исключительную питательную ценность, особенно зелень, которая богата кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты и очень хороший источник клетчатки, марганца и калия.

Исследования показали, что сок свеклы, моркови и яблока имеет все необходимое для идеальной кожи. Это поможет сохранить кожу чистой, без прыщей и угрей.

Сок также является превосходным противовоспалительным средством, которое лечит кожные заболевания, связанные с вирусами и бактериями, а также аллергии.

Богатство натуральных ингредиентов замедляет процесс старения кожи и помогает бороться с морщинами, сухой и поврежденной кожей, восстанавливает ее блеск и эластичность.