Назван продукт, который особенно полезен для здоровья желудка

Новости шоу бизнеса:Щавель — одно из самых полезных растений весны.

Чем полезен щавель и что с ним можно приготовить, кроме зеленого борща?

Высокое содержание витаминов

Щавель содержит рекордно высокие дозы витаминов В и С, а потому способен лечить авитаминоз, анемию, предупреждать простудные заболевания и улучшать работу мозга.

Белок

В щавле содержится много белка, едва ли не больше, чем вл всех других растениях. Если занимаешься спортом, или просто хочешь держать мышцы в тонусе, не забудь добавить в рацион щавель.

Улучшение работы желудка

Благодаря высокой кислотности, щавель провоцирует выделение желудочного сока, что положительно сказывается на работе пищеварительной системы, помогает при перееданиях и «ленивом желудке».

Помощь при менструации

Это растение способно уменьшать обильность выделении при менструальном цикле, а так же блокирует болевые рецепторы, благодаря чему незаменим в первый день месячных.

Очищение организма

Щавель выводит из организма лишние токсины и шлаки: это идеальный продукт для детокса после праздников, застолий, или обычного переедания.

Нормализация давления

Благодаря свойствам очищения организма от холестерина и расширения сосудов, щавель улучшает кровообращение и регулирует как низкое, так и высокое давление до здоровой нормы.

Снятие головных болей

Мало какое растение борется с болью так же хорошо, как щавель.

Это относится в том числе к головным болям, отвар щавля способен побороть даже мигрень.

Как приготовить щавель

Мы хорошо знаем зеленый борщ, но где еще можно вкусно использовать это растение?

Щавель и мята отлично дополнят салат с тунцом, или индейкой под сливочным соусом.

Щавель и имбирь станут идеальным соусом к судаку, если сбить их в блендере с ложкой оливкового масла.

Щавель — лучшая начинка для сладкого дрожжевого пирога.

Щавель и сулугуни вкусно запечь в свежем тонком лаваше.

Щавель и сметана создадут с огурцом идеальное салатное трио.