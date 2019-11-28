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Назван самый простой способ обрести плоский живот

Назван самый простой способ обрести плоский живот
03:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Самый простой способ получить плоский живот.

Как заполучить плоский живот без занятий в спортзале? Предлагаем самый элементарный способ! Оказывается, простая нитка, повязанная вокруг талии, может помочь вам обрести идеальный живот без утомительного фитнеса.

Ведущий британский физиотерапевт Сэмми Марго утверждает, что эта ниточка напоминает о необходимости постоянно сокращать мышцы живота.

Вот что она советует:

"Возьмите небольшой кусочек нитки, обвяжите ее вокруг мышц живота по линии талии. Зафиксируйте ее на половине выдоха, чтобы при выдохе нитка хорошо чувствовалась. Ее давление будет постоянно напоминать вам о необходимости сокращать мышцы. Вы будете заниматься этим весь день и при ходьбе пешком, и сидя, и стоя, и во время работы, и дома. Старайтесь не снимать нитку так долго, как вы сможете выдержать. Она обеспечит плоский живот и поможет улучшить осанку".

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Такие простые нагрузки можно осуществлять почти в круглосуточном режиме, что во много раз более эффективно, чем упражнения три раза в неделю. Эта элементарная методика помогает людям добиваться желаемых результатов с меньшими психологическими и физическими затратами.

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Живот, Плоский живот, Как добиться плоского живота.
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