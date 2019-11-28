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Врачи рассказали о свойствах овсянки

Врачи рассказали о свойствах овсянки
02:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, что происходит с телом, когда ты ешь овсянку.

Овес является одним из самых здоровых видов зерен на земле. Цельное зерно не содержит глютена и является отличным источником важных витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Исследования показывают, что овес и овсянка (хлопья из цельного зерна, а не быстрорастворимая каша) имеют много полезных свойств для здоровья, фигуры и красоты. Овсяные хлопья помогают похудеть, снижают уровень сахара в крови и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Чем полезна овсянка еще? И что же происходит с телом, когда ты ешь овсянку ежедневно или довольно часто?

Снижается уровень холестерина и сахара в крови

Овсянка содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Растворимые волокна образуют вязкий гель, который помогает снизить уровень холестерина и стабилизировать уровень глюкозы в крови. Нерастворимая клетчатка в овсе помогает выводить пищевой мусор и переваренную пищу из организма, устраняя запоры и улучшая здоровье кишечника.

Стабилизируется вес

Овсянка - это богатая питательными веществами пища, которая содержит много витаминов и минералов, но при этом содержит мало калорий. Употребление низкокалорийных продуктов с высоким содержанием питательных веществ может обеспечить тебя питательными веществами, которые необходимы организму, в то же время помогая тебе сбросить вес или поддерживать фигуру в норме.

А еще овсянка насыщает на более длительный срок чем любая другая каша, помогая контролировать вес. К сожалению, мы часто избегаем углеводов в попытке похудеть. Но овсяные хлопья из цельного зерна может подавить чувство голода и одновременно обеспечить организм клетчаткой и необходимой энергией. Если хочешь похудеть или поддерживать фигуру в форме, тогда помни о размерах порций. На завтрак можно съесть 3 столовых ложки овсяных хлопьев в сухом виде. При запаривании или если ты зальешь их йогуртом, они увеличатся в объеме, поэтому порция будет приличной.

Овсянка на самом деле настолько полезна для фигуры, что есть даже семидневная диета на каше - овсяный детокс.

Защищает здоровье сердца

В цельном овсе и овсяных хлопьях много антиоксидантов и полезных растительных соединений, называемых полифенолами. Наиболее примечательной является уникальная группа антиоксидантов, называемая авенантрамидами, которые практически исключительно содержатся в овсянке. Авенантрамиды помогают снизить уровень артериального давления за счет увеличения производства оксида азота. Эта молекула газа помогает расширить кровеносные сосуды и улучшает кровоток.

Помимо того, что авенантрамиды помогают снизить артериальное давление и улучшают здоровье сердца, они оказывают противовоспалительное и противозудное действие.

Замедляются процессы старения

Овсянка содержит:

тиаминмарганецселенмагнийжелезофосфорцинкфолатмедьвитамины В-1 и В-5протеиныантиоксиданты (феруловая кислота и полифенолы).

Антиоксиданты защищают клетки от мутации и разрушения под действием свободных радикалов. Железо и цинк улучшает состояние кожи, а магний - мышц. Поэтому овсянка весьма полезна для сохранения молодости кожи и организма.

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Предотвращает воспалительные процессы

Овсянка не содержит глютен. Глютен может вызывать воспалительные процессы в организме. А поскольку его в овсянке нет, то об этом переживать не стоит. Ты можешь смело употреблять продукты из овсяной муки вместо пшеничной. Это и для здоровья, и для фигуры гораздо полезнее.

Будь осторожна: некоторые хлопья могут содержать остатки глютена из-за процесса производства, в ходе которого используется то же оборудование, что и для молки глютеносодержащего зерна. Всегда покупай безглютеновые продукты и внимательно читай этикетки на продуктах.

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Овсянка, Овсяная каша, Свойства овсянки.
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