Медики назвали полезные свойства эфирного масла

Новости шоу бизнеса:Нагрузки растут, и после лета особенно тяжело войти в продуктивный ритм.

Хорошо учиться, не болеть, работать с полной отдачей помогают эфирные масла. Они помогут сконцентрироваться, быстрее усвоить материал, а еще поднимут настроение и создадут тонус.

Используя эфирные тонизирующие средства, человек легче просыпается по утрам, четко воспринимает мир. Организму проще сопротивляться инфекциям.

Действие эфирных масел удивительно. То, что не видно невооруженным глазом, влияет на мозг и порождает ряд реакций. К примеру, масла цитрусовых способствуют синтезу дофамина, что вызывает ощущение счастья. Бергамот тонизирует при упадке сил, хорош при недосыпе и умственных перегрузках.

Эфирные масла розмарина и шалфея, благодаря компоненту 1,8-цинеолу, улучшают память и концентрацию, помогают решать сложные задачи.

Помимо этого, эфирные масла выступают в роли информационных якорей: при вдохе аромата в нужное время включается «кнопка», отвечающая за активность и работоспособность. Специалистам сферы умственного труда особенно подойдут шалфей, бергамот, лимон, грейпфрут, апельсин, розмарин, мята, пихта, кедр, литзея.

Находясь дома, зажигайте аромалампу или включайте диффузоры ароматов. На помещение размером 15-20 квадратных метров достаточно 6-8 капель масла.

Еще можно приготовить душистый спрей, смешав 150 мл воды и 10-15 капель эфирного масла. Хорошо использовать смесь из перечисленных масел.

При сборах в школу или сад дайте ребенку с собой носовой платок, на который нанесите пару капель смеси масел. На перемене он сделает 8-10 вдохов, приложив платок к носу, взбодрится и укрепит иммунитет.