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Топ 7 продуктов, которые помогут при расстройстве желудка

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Топ 7 продуктов, которые помогут при расстройстве желудка
13:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Расстройство желудка способно неожиданно сорвать все планы, испортить путешествие и просто настроение.

  • 1

    Расстройство желудка – неприятность, которая может случиться с каждым.

    Cпасти положение при диарее помогает специальное лечебное питание, которые восстанавливает водно-солевой баланс и нормализует работу ЖКТ.

    Рис

    При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.

  • 2

    Куриный бульон

    Куриный бульон рекомендуется специалистами при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

  • 3

    Вареные или тушеные овощи

    Отварные овощи способствуют улучшению перистальтики кишечника и, как следствие, прекращению поноса.

  • 4

    Бублики, галетное печенье, сухари 

    Они легко усваиваются и избавляют от бурчания в животе, а также быстро поглощают кислоты в желудке, успокаивая его.

  • 5

    Овсянка

    Благодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.

  • 6

    Травяной чай

    Мята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.

  • 7

    Натуральный йогурт и кефир

    Эти кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. Главное, выбирать йогурт и кефир без сахар и других добавок.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Желудок, Советы медиков, Расстройства желудка.
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