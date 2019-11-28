Топ 7 продуктов, которые помогут при расстройстве желудка

1 Расстройство желудка – неприятность, которая может случиться с каждым. Cпасти положение при диарее помогает специальное лечебное питание, которые восстанавливает водно-солевой баланс и нормализует работу ЖКТ. Рис При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.

2 Куриный бульон Куриный бульон рекомендуется специалистами при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

3 Вареные или тушеные овощи Отварные овощи способствуют улучшению перистальтики кишечника и, как следствие, прекращению поноса.

4 Бублики, галетное печенье, сухари Они легко усваиваются и избавляют от бурчания в животе, а также быстро поглощают кислоты в желудке, успокаивая его.

5 Овсянка Благодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.

6 Травяной чай Мята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.