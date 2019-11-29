Не стоит всему верить: мифы и заблуждения о фитнесе

1 Чтобы быстро похудеть, самое главное — тренироваться. Это не так. Результаты исследований говорят о том, что в краткосрочной перспективе диета имеет гораздо больше значения, чем усиление интенсивности занятий спортом. В долгосрочной перспективе, однако, регулярные упражнения более важны для того, чтобы оставаться в форме.

2 Силовые тренировки превратят жир в мышцы. Неа. Поднятие тяжестей не сделает волшебным образом ваши дряблые мышцы крепкими. К сожалению, жир не превращается в мускулы. Но поднятие тяжестей поможет вам нарастить мышечную ткань.

3 Единственное время для тренировок — раннее утро. Согласно результатам нескольких исследований, день и вечер так же хороши для занятий, как и раннее утро. Однако некоторые исследования говорят о том, что ранние тренировки помогают ускорить потерю веса. Кроме того, дневной свет играет важную роль в потере веса. Синхронизируя наши внутренние часы, или суточные биоритмы, с природными, мы помогаем ускорить метаболизм. По результатам одного недавнего исследования, люди, которые наслаждались солнцем в течение первых двух часов после пробуждения, были худее, чем те, что не получали никакого естественного света, что бы они ни ели в течение дня.

4 Женщины не должны поднимать тяжести, а то у них сформируется мужская фигура. Знаете что? Поднимать тяжести совершенно безопасно — и очень полезно для силы мышц. Способность наращивать крупные мускулы напрямую зависит от уровня тестостерона, а у женщин он в среднем ниже. Так что если вы женщина, шансы на то, что вы «накачаетесь», невероятно малы.

5 Несколько минут на беговой дорожке запустят процесс сжигания жира. Чтобы потерять полкило, вам нужно сжечь 3500 калорий — гораздо больше, чем то количество калорий, которое средний взрослый (мужчина или женщина) съедает за целый день. Для сравнения: средний американский мужчина сожжет примерно 330 калорий за двадцать минут бега в умеренном темпе.

6 Ведение дневника питания — надежный способ контроля за тем, что вы едите. Не совсем так. Даже если мы стараемся более сознательно относиться к тому, что мы кладем себе в рот и насколько активную ведем жизнь, мы склонны доверять себе больше, чем следует. «Люди склонны переоценивать свою физическую активность и недооценивать то, сколько пищи они потребляют, — говорит Филип Стэнфорт, ученый из Университета Техаса и директор Института фитнеса Техаса. — Все постоянно думают, что позанимались больше, а съели меньше».

7 Чтобы похудеть, необходимо сократить потребление углеводов и сахара. Проблема модных диет очень проста: они временны. Чтобы потерять вес и сохранять форму, необходимо найти такой режим питания, которого вы сможете придерживаться всю жизнь. «Мы же говорим, что сели на диету, что предполагает, что мы с нее слезем. В этом весь смысл», — говорит Филип Стэнфорт.

8 Пробежать марафон — лучший способ стать стройным и подтянутым. Хорошие новости: можно перестать стыдиться того, что вы не подписались бежать марафон, о котором все так говорят. На самом деле можно получить все преимущества бега на дальнюю дистанцию, даже не преодолев черту в 8 километров. Быстрый бег от пяти до десяти минут в день может принести такую же пользу для здоровья, как бег часами. На самом деле люди, которые бегают менее часа в неделю (если они бегают каждый день), получают такую же пользу для сердца, как и те, кто бегает более трех часов в неделю. Последние исследования говорят о том, что короткие интенсивные упражнения могут приносить такую же пользу для здоровья, как долгие изнурительные занятия, — а еще они повеселее!

9 Заниматься один или два раза в неделю достаточно, чтобы оставаться в форме. Если вы уже в достойной форме, упражнения пару раз в неделю не принесут особой пользы. «Лучше всего заниматься как минимум три раза в неделю, — считает Шон Арент, ученый из Ратгерского университета. — По факту вам следует что-то делать каждый день, и под словом «что-то» я имею в виду физическую активность — просто двигайтесь».