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Четверг, 28.11.2019
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Исследование доказало пользу плавленого сыра: полезные свойства

Исследование доказало пользу плавленого сыра: полезные свойства
20:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезен лишь качественный плавленный сыр.

Диетологи заявили, что плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного твердого сыра. Речь, правда, идет только о качественном сыре. 

Американские специалисты говорят, что такой сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина. 

Кроме этого, в нем очень мало углеводов, а значит он не такой калорийный. Качественный плавленый сыр это источник витаминов А, Е, фосфора, кальция. Есть в таком сыре витамины группы В. 

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А наличие в таком сыре магния приводит к расслаблению организма. Белок казеин, присутствующий в сыре, имеет много полезных аминокислот.

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Здоровье, Витамины, Диетологи, Полезные свойства, Плавленный сыр.
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