Исследование доказало пользу плавленого сыра: полезные свойства

Новости шоу бизнеса:Полезен лишь качественный плавленный сыр.

Диетологи заявили, что плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного твердого сыра. Речь, правда, идет только о качественном сыре.

Американские специалисты говорят, что такой сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина.

Кроме этого, в нем очень мало углеводов, а значит он не такой калорийный. Качественный плавленый сыр это источник витаминов А, Е, фосфора, кальция. Есть в таком сыре витамины группы В.

А наличие в таком сыре магния приводит к расслаблению организма. Белок казеин, присутствующий в сыре, имеет много полезных аминокислот.