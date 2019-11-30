Приучите себя есть эти продукты в сыром виде (Фото)

Новости шоу бизнеса:Никогда не пробовали сырые шампиньоны или брокколи? А свёклу и цветную капусту?

Диетологи рассказали, какие овощи можно есть сырыми, хотя у нас в стране это особо и не принято. А зря — именно в сыром виде они сохраняют максимальную пользу.

Цветная капуста

Во-первых, цветная капуста очень полезная: в ней мало калорий, много клетчатки, витаминов С и К, сульфорафана и холина. Именно последний помогает поддерживать структуру клеточных мембран и участвует в производстве ацетилхолина — нейротрансмиттера, который в немалой степени влияет на здоровье мозга и помогает предотвратить серьёзные нейродегенеративные заболевания (например болезнь Альцгеймера).

Во-вторых, сырая цветная капуста — это вкусно. Она чем-то похожа на… обычную белокочанную капусту. Хорошо её вымойте, разберите на соцветия, добавьте хумус или гуакамоле — и быстрый полезный перекус готов.

Брокколи

Брокколи часто переваривают, и из-за этого она превращается в неаппетитную зелёную массу. А свежая сырая брокколи — хрустящая и сочная. При термической обработке она теряет часть витаминов, например витамин С: если в 100 граммах брокколи содержится около 90 мг витамина, то при варке почти 40% пропадает.

Кроме этого, брокколи содержит калий, витамин А, клетчатку, фолиевую кислоту и сульфорафан — важное вещество, которое может понижать давление, улучшать здоровье сердца и даже бороться с раковыми клетками. Исследование голландских учёных показало, что усвояемость сульфорафана выше при употреблении сырой брокколи, нежели приготовленной.

Болгарский перец

Один средний болгарский перец содержит примерно 32 калории и много витамина С — почти 150% суточной нормы. При термической обработке часть витамина разрушается, поэтому, если вы хотите получить максимум пользы от этого овоща, лучше его есть сырым. К тому же болгарские перцы — отличный источник витамина В6, витамина E и магния. Добавляйте его в салаты или используйте в качестве перекуса с другими овощами и дип-соусами.

Молодые кабачки

Сырые кабачки чем-то похожи на нежирное авокадо, поэтому они отлично подойдут для лёгких овощных салатов. Из молодых плодов можно сделать спагетти или конвертики для закуски.

Средний молодой кабачок содержит около 33 калорий, больше 2 граммов белка, 2 грамма клетчатки, витамин А, витамин С и калий — важный элемент для функционирования всего организма.

Свекла

Свёкла обычно ассоциируется с борщом, винегретом или максимум с салатом из запечённых овощей. Но она хорошо подходит для салатов и в сыром виде. Просто натрите свёклу, морковь и яблоко, добавьте немного лимонного сока и имбиря — и лёгкий салат с большим количеством клетчатки готов.

Свёкла богата витамином С, калием, марганцем и фолиевой кислотой (витамин В9), которая помогает иммунной и кровеносной системам и поддерживает репродуктивные функции организма.

Шампиньоны

Мы знаем, что шампиньоны — это не овощи, но решили не отводить для них отдельного списка.

Шампиньоны, в отличие от лесных грибов, можно спокойно есть сырыми. Самый простой вариант — добавлять их в овощные салаты и гарниры или есть целиком, сбрызнув лимонным соком или соевым соусом.

Минимальное количество калорий и много витаминов группы В, калия, магния и растительного белка делают шампиньоны незаменимым ингредиентом для вегетарианцев.