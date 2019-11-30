Не верьте в это: самых нелогичных мифы о здоровье

1 Если аллергии не было в детстве, то уже не будет Очень хотелось бы в это верить, но, увы, медики развеяли этот миф. Непереносимость того или иного продукта может развиться в любом возрасте и на любом этапе жизни, в том числе в тяжелой, опасной для жизни форме. Поэтому в случае, если вы заметили необычную реакцию организма на хорошо знакомый продукт, без промедления отправляйтесь к аллергологу и сделайте тесты. Если аллергия подтвердится, то вам придется избегать этого продукта, хотите вы этого или нет.

2 Прививки вызывают у детей аутизм Несмотря на то что на дворе XXI век, многие родители отказываются делать своим детям прививки, ссылаясь на то, что это может вызвать аутизм. За последние годы было проведено несколько масштабных исследований, опровергающих этот популярный миф. Самое последнее исследование, в ходе которого наблюдались несколько десятилетий более полумиллиона человек, было завершено в этом году и оно в очередной раз опровергло зависимость аутизма от вакцинации.

3 Астма не может начаться у взрослого человека Как это ни печально, но мы вынуждены опровергнуть и это распространенное заблуждение. Как и аллергия, астма может начаться у человека, никогда ей не страдавшего. Поэтому каждому из нас не помешало бы знать основные симптомы этого заболевания, чтобы при малейшем подозрении на проблему со здоровьем, немедленно обратиться к врачу.

4 Яйца способны поднять уровень холестерина Не одно десятилетия все, кто заботился о своем здоровье, ограничивали себя в поедании яиц, особенно жареных. Считалось, что этот продукт содержит большое количество «плохого» холестерина, пагубно влияющего на состояние сосудов и сердца. Недавние исследования доказали, что не существует никакой зависимости между яйцами и отложениями холестерина на стенках сосудов. Яйца, наоборот, полезны, так как содержат железо, холин, кальций, а также витамины А, D, Е и К.

5 Кофе способствует выведению воды из организма Вне всякого сомнения, кофеин обладает некоторым мочегонным действием. Но, несмотря на это, при подсчете суточного потребления жидкости, не забывайте включать в список и кофе. Уже доказано, что кофе — это такой же источник влаги для человеческого организма, как и обычная вода.

6 Храп — это нормальное явление Единственный случай, когда храп можно считать естественным — это серьезный насморк. Все остальные случаи этого явления говорят о серьезных неполадках в организме человека. Гипертония, диабет второго типа, проблемы с сердцем — это лишь несколько пунктов из списка заболеваний, симптомами которых может быть обструктивное апноэ (храп).

7 Уколы эффективнее таблеток Многие всерьез считают, что безопаснее и эффективнее лечиться при помощи уколов, а не таблеток. Якобы лекарства в пилюлях и капсулах негативно влияют на желудок, печень и кишечник и хуже усваиваются. Ученые выяснили, что если соблюдать дозировку и не заниматься самолечением, то ущерб для желудочно-кишечного тракта буде минимальным. Что касается эффективности, то уколы могут быть предпочтительнее лишь в тех случаях, когда пациент без сознания или не может глотать.